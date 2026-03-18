حضور خودجوش مردم در میادین شهرها، امنیت ساز بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر،حیدر آسیابی اظهار کرد: با انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به عنوان رهبر، تیر دشمن به سنگ خورد، ایشان در جوار رهبر شهید بودند و به تمام مسائل کشور شناخت و اشراف دارند و این انتخاب هوشمندانه و مفید برای انقلاب اسلامی است.

آسیابی افزود: موفقیت های نیروهای مسلح تحت تدابیر رهبر جدید است.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به فتنه های متعددی که در چهار دهه گذشته پشت سر گذاشته ایم، گفت: هر جایی که مردم حضور پیدا کردند فتنه ها تمام شد و ما شاهد بودیم بعد از تجمع مردمی در سراسر کشور، آن روز ، روز پایان فتنه ها بود.

وی ادامه داد: الان یکی از اهدافی که آمریکا و رژیم صهیونیستی و رسانه های معاند دنبال می کنند، دور کردن مردم از صحنه و تفرقه است.

آسیابی اظهار کرد: در جنگ دوازده روزه می گفتند حمله می کنیم و مردم ورود می کنند و همه چیز تمام می شود و در این جنگ هم روی همین حساب کردند اما مردم این بار تجمع کردند نه برای آشوب بلکه برای حمایت وطن و انقلاب تجمع می کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که همیشه این حضور مردم امنیت ساز بوده است افزود: در هیچ برهه ای از تاریخ انقلاب شاهد نبودیم که هفده شب مردم بعد از افطار به صورت خودجوش وارد صحنه شوند که البته یکی از برکات خون امام‌شهیدمان است.

وی در ادامه گفت: این‌تجمعات با دو هدف به صورت خودجوش صورت گرفت یکی خون خواهی امام شهیدشان و در ادامه بیعت با رهبر جدید.

آسیابی با بیان این که حضور مردم‌پیشگیرانه است گفت: مردم با این حضور و بدون نیاز به مداخله نیروهای مسلح امنیت داخلی را تامین می کنند.

وی گفت: این‌تجمعات غیر از ایجاد وحدت، از بُعد بین المللی هم‌مهم است و در رسانه ها به تصویر کشیده می شود و سبب تحیر جهانیان شده است که مردم زیر بمباران در خیابان ها حضور دارند در حالی که در سرزمین های اشغالی با بلند شدن صدای آژیر، همه به سمت پناهگاه فرار می کنند.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح ما از مردم نیرو و توان می گیرند و با دشمن مقابله می کنند.

آسیابی با بیان این که امروز هیمنه پوشالی آمریکا فروریخت، افزود: توانمندی نیروهای مسلح کشور باعث شده آمریکا برای تامین امنیت کشتی های عبوری از تنگه هرمز به کشورهای دیگری متوسل شود که البته با دست رد مواجه شده است.

وی گفت: چندین سال وقت خود را برای مذاکره صرف کردیم ولی در جریان مذاکره با آمریکا دو بار به کشور حمله شد و اگر از اول اگر به جای مذاکره ، مجاهده می کردیم جایگاه بالاتری داشتیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان که خیانت در تمام کشورهای دنیا، جرم بزرگی است گفت: برای هرگونه همکاری با رژیم‌صهیونیستی و کشورهای متخاصم از جمله آمریکا از اقدام عملی تا اقدامات تبلیغی و رسانه ای، قانون هم اعدام و هم مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول مقرر کرده است.

آسیابی افزود: رئیس قوه قضاییه دستور تعقیب کیفری و شناسایی اموال و دارایی های خائنان به وطن را به صورت ویژه صادر کردند و در خصوص مقابله میدانی با اغتشاشات یا اقدامات تروریستی ، نیروهای مسلح مجاز به برخورد سخت و عبرت آموز می باشند.