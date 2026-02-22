 جابه جایی بیش از ۴ میلیون تن کالا از چهارمحال و بختیاری به سایر نقاط

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی از جابجایی بیش از ۴ میلیون و ۲۹۷ هزار تن انواع کالا توسط ناوگان حمل و نقل سنگین این استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: در این بازه زمانی، بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی و صنعتی مورد نیاز استان و سایر نقاط کشور توسط رانندگان زحمتکش این استان جابجا شده است.
وی با اشاره به ترکیب ناوگان فعال در این جابجاییها افزود: در حال حاضر ۵ هزار و ۲۰۲ دستگاه کامیون و ۴ هزار و ۸۹۵ دستگاه تریلی در قالب ۱۰ انجمن صنفی حمل و نقل کالا و ۷۶ شرکت حمل و نقلی، وظیفه جابجایی ایمن کالاها را بر عهده دارند.
مدیرکل راهداری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: عمده کالاهای جابجا شده شامل آهن اسفنجی، کود اوره، سیمان، انواع ورق گالوانیزه، انواع بنزین، میلگرد، خوراک ماهی، گازوئیل و شمش آهن بوده است.
خدابخشی تعداد کل رانندگان فعال در این بخش را ۱۹ هزار و ۴۳۱ نفر اعلام کرد و نقش آنان را در چرخه اقتصادی کشور بیبدیل توصیف نمود.
نظر شما