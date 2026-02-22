خبرگزاری مهر، گروه استانها: نسیم رمضان که در کوچهپسکوچههای شهرهای کردستان میوزد، حالوهوای معنوی خاصی در فضای استان ایجاد میکند، از سنندج تا سقز و از بانه تا بیجار، مساجد میزبان روزهداران هستند و فعالان فرهنگی و قرآنی با برنامهریزی منسجم، تلاش دارند ماه مهمانی خدا را به فرصتی برای تعمیق فرهنگ دینی و تقویت همبستگی اجتماعی تبدیل کنند.
در کنار غبارروبی و آمادهسازی مساجد، تمرکز اصلی امسال بر توسعه برنامههای قرآنی و مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی قرار گرفته است؛ رویکردی که به گفته مسئولان، با هدف جاری شدن مفاهیم قرآن در متن زندگی مردم دنبال میشود.
«زندگی با آیهها»؛ محصول هزاران ساعت کار کارشناسی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد محتوایی طرح «زندگی با آیهها» اظهار کرد: برای تولید مجموعه محتوایی این طرح، چندین هزار ساعت نفر کار کارشناسی انجام شده و حاصل آن تدوین ۲۷ جلد کتاب تخصصی بوده است.
حجتالاسلام برومند رازیانی افزود: مجموعه تولیدات امسال این طرح تنها به کتاب محدود نمیشود، بلکه شامل محتوای آموزشی، سخنرانیهای کوتاه، پادکستها و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای گروههای مختلف مخاطب طراحی شدهاند.
وی با بیان اینکه این آثار با محوریت ۳۰ آیه منتخب قرآن کریم و متناسب با نیازهای روز جامعه تهیه شدهاند، ادامه داد: طیف متنوعی از مخاطبان از کودکان و نوجوانان تا نخبگان، مبلغان، معلمان و فعالان فرهنگی تحت پوشش این مجموعه قرار میگیرند.
حجعرازیانی تصریح کرد: برای هر گروه سنی و تخصصی، محتوای جداگانهای تولید شده است؛ از کتابهای تفسیری ویژه کودک و نوجوان تا طرح درسهای کلاسی، منبرهای تخصصی، جلسات بانوان، منابع آموزشی مدارس و بستههای ویژه محافل قرآنی.
وی تأکید کرد: تلاش شده این محتوا هم کاربردی و هم در دسترس باشد تا مبلغان و فعالان فرهنگی بتوانند به سرعت در جلسات، کلاسها و برنامههای تبلیغی از آن استفاده کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از طراحی یک سامانه هوش مصنوعی مبتنی بر دادههای همین مجموعه خبر داد و افزود: این ابزار با تکیه بر منابع معتبر همین طرح طراحی شده و امکان دسترسی سریع به متن، سخنرانی و محتوای آماده را برای کاربران فراهم میکند.
وی همچنین با اشاره به توزیع بخشی از کتابهای این طرح در استان گفت: همزمان کارگاههای آموزشی ویژه مبلغان و مبلغات برای بهرهگیری از این محتوا در مدارس در حال برگزاری است و بستههای آموزشی نیز در اختیار آنان قرار گرفته است.
رازیانی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای محافل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته، برگزاری جلسات جزءخوانی در مساجد و برنامههای تبلیغی مرتبط با طرح «زندگی با آیهها» از برنامههای شاخص ماه رمضان در استان خواهد بود.
رمضان فرصتی برای بازگشت به کارکرد تمدنی مسجد
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ماه مبارک رمضان اظهار کرد: رمضان تنها یک مناسبت عبادی نیست بلکه فرصتی راهبردی برای بازخوانی کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مسجد در جامعه اسلامی است.
حجتالاسلام جلیل مختارینیا افزود: در ماه مبارک رمضان، ظرفیتهای مردمی به شکل چشمگیری فعال میشود و مساجد به پایگاههای اصلی تلاوت قرآن، جلسات تفسیر، پاسخگویی به مسائل دینی و اجرای برنامههای تربیتی برای نسل نوجوان و جوان تبدیل میشوند.
وی ادامه داد: امسال تلاش کردهایم برنامهها از حالت صرفاً مناسبتی خارج شده و با انسجام بیشتری دنبال شود.
وی تاکید کرد: کرسیهای تلاوت روزانه، محافل انس با قرآن، نشستهای معرفتی و گفتمانهای دینی با محوریت سبک زندگی اسلامی در سطح استان برگزار خواهد شد.
مختارینیا با تأکید بر نقش محوری مساجد در تقویت سرمایه اجتماعی تصریح کرد: هرجا مسجد فعال و پویا باشد، آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد و رمضان بهترین زمان برای احیای این کارکرد تمدنی است و ما تلاش داریم با شبکهسازی میان فعالان فرهنگی، این جریان را تقویت کنیم.
مختارینیا تصریح کرد: حضور نوجوانان و جوانان در برنامههای رمضانی یکی از اولویتهای اصلی ماست و بستههای محتوایی طرح «زندگی با آیهها» نیز در همین راستا مورد استفاده قرار میگیرد تا ارتباط نسل جدید با قرآن عمیقتر شود.
گسترش نهضتهای قرآنی در سراسر استان
مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر از آمادگی گسترده خانههای قرآن و مؤسسات قرآنی برای اجرای برنامههای ماه رمضان خبر داد.
حجتالاسلام محمد خواهد اظهار کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان، هماهنگیهای لازم با مربیان، قاریان و فعالان قرآنی انجام شده و برنامه جزءخوانی روزانه قرآن کریم در بسیاری از مساجد شهری و روستایی برگزار خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر جلسات جزءخوانی، کارگاههای آموزشی روخوانی و روانخوانی، کلاسهای مفاهیم و نشستهای تدبری نیز در دستور کار قرار گرفته است تا مخاطبان تنها به تلاوت بسنده نکنند و فهم عمیقتری از آیات الهی پیدا کنند.
وی با اشاره به اجرای طرحهای نوآورانه قرآنی در استان بیان کرد: یکی از رویکردهای جدی ما، پیوند دادن مفاهیم قرآن با مسائل روز جامعه است و تلاش داریم آموزههای قرآنی در حوزه خانواده، اخلاق اجتماعی، مسئولیتپذیری و همدلی در قالب نشستهای تخصصی تبیین شود.
وی ادامه داد: شبکه خانههای قرآن شهری و روستایی در ماه رمضان فعالتر از همیشه خواهد بود و مربیان قرآنی در مناطق کمبرخوردار نیز برنامههای ویژهای برای کودکان و نوجوانان اجرا میکنند.
مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: استقبال مردم استان از برنامههای قرآنی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و این موضوع نشان میدهد بستر مناسبی برای تعمیق فرهنگ قرآنی در کردستان فراهم است.
مساجد؛ محور همبستگی اجتماعی در ماه خدا
در کنار برنامههای رسمی، بسیاری از فعالیتها به صورت مردمی و خودجوش شکل گرفته است و برگزاری افطاریهای ساده، جلسات خانگی قرآن، کمکهای مؤمنانه و حمایت از خانوادههای نیازمند از جمله جلوههای همدلی در این ماه به شمار میرود.
فعالان مسجدی در سنندج میگویند: رمضان فرصتی برای بازسازی پیوندهای اجتماعی است و حضور پررنگ خانوادهها در مساجد، فضای متفاوتی نسبت به دیگر ایام سال ایجاد میکند.
برنامههای ویژه شبهای قدر، برگزاری مراسم دعا و مناجات، سخنرانیهای معرفتی و پاسخگویی به شبهات دینی نیز از دیگر محورهای فعالیت مساجد استان در این ایام خواهد بود.
مسئولان فرهنگی استان تأکید دارند که هدف اصلی، تبدیل رمضان به نقطه آغاز یک حرکت مستمر فرهنگی است؛ حرکتی که پس از پایان این ماه نیز ادامه یابد و به تقویت هویت دینی جامعه کمک کند.
اکنون که کردستان در ماه مبارک رمضان قرار گرفته، مساجد، خانههای قرآن و محافل دینی آماده شدهاند تا بار دیگر به کانون نور، همدلی و انس با کلام وحی تبدیل شوند.
نوای جزءخوانی قرآن در شبهای بهاری استان طنینانداز شده و رمضان، فرصتی تازه برای نزدیکی دلها و تعمیق معنویت در دیار فرهنگ و ایمان رقم میزند.
