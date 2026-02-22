سرانجام ساماندهی بازارچه جنت؛ ارائه تسهیلات به کسبه توسط شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه سیصد و نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم برای شب عید خرید انجام می‌دهند و این خوشحال کننده است، خاطرنشان کرد: در وضعیتی که شاید برای بسیاری از شهروندان مناسب نباشد مردم در بازارها حضور دارند و از فروشگاه ها استفاده می‌کنند اما هر چه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند به نفع آنها خواهد بود.

چمران همچنین تصریح کرد: مردم با مترو به بازار می‌آیند و مترو نیز ساعات خود را برای مراجعه شهروندان در این ایام تنظیم می‌کند. امیدواریم شهرداری بتواند ساماندهی لازم را در این زمینه انجام دهد که تجربه آن در سالهای قبل وجود دارد.

وی در رابطه با واردات واگن‌های مترو، یادآور شد: خلف وعده چینی‌ها با شهرداری نیز صورت گرفته است. ما انتظار نداریم انها از هر هشدار و ژستی بهراسند و باید روی قول‌های خود پایمردی داشته باشند. متاسفانه واگن‌های آماده حمل به تهران به مشکل خورده است. قرارداد پابرجاست و هم از نظر مالی مبالغ پرداخت شده و هم واگن‌ها ساخته شده و مسئولان شهرداری آنها را دریافت کردند و تنها واردات آن باقی مانده است. چین یک ابرقدرت در برابر آمریکاست و نباید تحت نفوذ جریانات سیاسی دنیا قرار بگیرند.

چمران با بیان اینکه ۷۰ درصد خودروها معاینه فنی تهران را ندارند، یادآور شد: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد خودروها معاینه فنی ندارند و پلیس نباید اجازه تردد به آنها بدهد. مشکلاتی بین وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی وجود دارد و معاونت حمل و نقل و ترافیک باید مشکل دوربین‌ها را رفع کند؛ هرچند این موضوع کاملاً به شهرداری ارتباطی ندارد. تعدادی دوربین‌ جدید نصب و فعال شده است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه روز گذشته معاون قوه قضاییه جلسه‌ای برای ثبت اسناد در سامانه برگزار کرد، یادآور شد: اولین فضایی که به عنوان پایلوت آغاز به همکاری کرده مشهد است و تمام موارد را با سازمان ثبت اسناد و شهرداری هماهنگ کرده که به صورت برخط می‌توانند اسناد را بارگذاری کنند. ۱۸ وظیفه در این راستا تعریف شده و شهرداری تهران هم اعلام کرد که زمینه‌ها برای تسریع در صدور پروانه ساختمانی فراهم شده است. با تکنولوژی‌های روز و هوش مصنوعی می‌توان این فرایند را کاهش داد.

وی در مورد ساماندهی موتورسیکلت‌های پایتخت گفت: هنوز اصلاحیه طرح جامع ترافیک به شورا ارائه نشده و طرح ابتدایی از سوی ما رد شد. ما استفسار غیررسمی از مرکز حقوقی مجلس داشتیم و این مرکز نیز تاکید کرد تمام طرح‌های جامع در ابتدا باید در شورا تصویب شود.

چمران ادامه داد: ما با پلیس این موضوع را در میان گذاشتیم و اعلام کردند که در ساماندهی موتورسیکلت‌ها برنامه‌هایی برای اجرا دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بازارچه‌های ایجاد شده در سطح شهر، گفت: بازارچه‌های ایجاد شده دائمی نیستند و با هماهنگی‌های به عمل آمده برای رونق کسب و کار در روزهای منتهی به عید برقرار شده است. این بازارها موقتی و در مدت زمان مشخص برپا است.

وی در رابطه با ساماندهی بازارچه جنت، یادآور شد: نامه مفصلی به ما ارسال کردند که به کمیسیون فرهنگی شورا و شهرداری ارجاع دادیم تا هرچه سریع‌تر اقدامات لازم صورت بگیرد. فضای جدید مشخص شده اما آنها نگران آماده شدن این فضا هستند. تسهیلاتی نیز به کسبه به ویژه زنان سرپرست خانوار پرداخت خواهد شد که کمک اندکی برای آنها محسوب می‌شود. غرفه‌ها به دلیل اینکه مالکیت نداشتند، بیمه نبودند.

چمران در صحن شورا نیز با بیان اینکه اسرائیل با صراحت اعلام می کند که باید کشورهای عربی و کشورهای منطقه را تصرف کند، گفت: آرمان های اسرائیل فراتر از این است. اسرائیل در این آرزو به وجود آمده و اگر برخی موارد را نمی گویند؛ یا می ترسند یا شرم حضور دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه وقتی اسرائیل چند هزار بار به جنوب لبنان حمله می کند یعنی می خواهد آن سرزمین مال آنها باشد، تصریح کرد: اسرائیل می خواهد میخ خود را در منطقه محکم‌تر از قبل بکوبد. امیدواریم این غده سرطانی هرچه سریع‌تر نابود و از صفحه روزگار برچیده شود.