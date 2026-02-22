به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، ثبت نام در این طرح از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد. فرآیند ثبت‌نام از طریق عاملیت‌های بهمن‌دیزل در سطح کشور انجام می‌شود.

در این طرح، کامیون فورس ۶ تن با مبلغ پیش‌پرداخت ۱۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۶۰۵ هزار ریال، کشنده تک‌محور امپاور BD۵۰۰ با پیش‌پرداخت ۶۲ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۳۱۵ هزار ریال و کشنده تک‌محور بایک X۹ با پیش‌پرداخت ۶۷ میلیارد و ۵۷۵ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال عرضه شده است. تمامی محصولات این طرح با مدل ۱۴۰۵ و رنگ سفید و موعد تحویل ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ به فروش می‌‎رسد.

در این شرایط فروش، سود مشارکت سالانه ۱۲ درصد و سود انصراف سالانه ۹ درصد در نظر گرفته شده و جریمه تأخیر نیز ماهانه ۲ درصد محاسبه خواهد شد. لازم به ذکر است مابه‌ التفاوت مبلغ خودرو پس از اعمال سود مشارکت بر پیش‌پرداخت، همزمان با صدور دعوت‌نامه و بر اساس قیمت روز شرکت تعیین و دریافت می‌شود.