به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان بوشهر اظهار کرد: عملکرد برخی بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اصلا رضایتبخش نیست و این آخرین اخطار جهت معرفی آنهاست.
وی ادامه داد: برخی از بانکها همکاری مناسبی در پرداخت تسهیلات اشتغال داشتهاند که جای تقدیر دارد، اما برخی بانکها در این زمینه عملکرد مطلوبی ارائه نکردهاند.
وی افزود: برخی بانکها در شهرستان شعبه ندارند و با وجود در اختیار داشتن ۱۸ میلیارد تومان منابع، تاکنون پرداختی انجام ندادهاند که این موضوع قابل قبول نیست.
فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات تصریح کرد: مجددا تاکید داریم دولت وفاق با وجود همه مشکلات، منابعی را خاص ایجاد اشتغال در نظر گرفته و ابلاغ کرده است و ضروری است این اعتبارات اختصاصیافته برای ایجاد اشتغال بهموقع توسط دستگاه ها و بانک ها جذب و در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا اهداف پیشبینیشده محقق شود.
مقاتلی همچنین بر تکریم ارباب رجوع در شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: بانکها باید در نحوه برخورد محترمانه با مردم اهتمام ویژه داشته باشند و از رفتارهای سلیقهای و جزیرهای در سطح شهرستانها پرهیز کنند. چرا که مردم به واقع ولی نعمتند و ما مکلف به خدمت رسانی به آنان.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال پایدار نیازمند همکاری جدی بانکها و دستگاههای اجرایی است و انتظار داریم همه بانکها و دستگاه های اجرایی و همچنین همه موسساتی که اعتبارات اشتغالزایی در اختیار دارند با رویکردی مسئولانه در این مسیر همراهی کنند.
