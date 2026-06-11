به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه در نشست با مدیران بانکی با اشاره به ضرورت تعامل مثبت نظام بانکی در توسعه اقتصادی منطقه اظهار داشت: عملکرد بانک در سطح استان و شهرستان در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی شایسته تقدیر است، به‌ طوری‌که تمامی تعهدات پیش‌بینی شده برای این بانک در سطح شهرستان محقق و پرداخت شده است.



وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخش کشاورزی در حوادث اخیر، افزود: با توجه به اینکه کشاورزی پیشران اقتصاد شهرستان دشتی است، انتظار داریم حمایت‌های لازم و تسهیلات ویژه برای جبران خسارت کشاورزانی که در سیل اخیر دچار آسیب شده‌اند، در دستور کار بانک قرار گیرد.



مقاتلی همچنین با اشاره به توقف پروژه آموزشی در شهر بادوله تصریح کرد: مدرسه «شهدای بانک کشاورزی» در این شهر هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی مدت دو سال است که به‌صورت نیمه‌تمام رها شده است و ضرورت دارد با پیگیری‌های لازم، عملیات اجرایی این واحد آموزشی مجدداً آغاز و تکمیل شود.



فرماندار دشتی بر ارتقای نقش بانک در توسعه زیرساخت‌های عمومی تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود این بانک در قبال مسئولیت‌های اجتماعی خود، توجه و نگاه ویژه‌تری به شهرستان دشتی داشته باشد تا شاهد بهبود خدمات‌رسانی به مردم و اقشار مولد جامعه باشیم.