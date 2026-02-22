به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و یکمین نمایشگاه قرآن و عترت استان اصفهان صبح یکشنبه با حضور سیدمهدی سیدیننیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، احمدرضا طحانیان مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان و حجتالاسلام ابوالفضل یعقوبی رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست، مسئولان برگزاری نمایشگاه با تشریح رویکردها، برنامهها، آمار فعالیتهای قرآنی استان و جزئیات اجرایی این رویداد، از آمادگی کامل برای برگزاری متفاوتترین دوره نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان خبر دادند.
نمایشگاه قرآن، تبلور هویت اسلامی ایران در عرصه جهانی
سیدمهدی سیدیننیا در این نشست با اشاره به اهمیت ماه مبارک رمضان و جایگاه قرآن کریم در هویت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که مرزبندیهای ایدئولوژیک در جهان بیش از گذشته آشکار شده است و کشوری مانند ایران با تفاوت بنیادینی به نام اسلام و قرآن در برابر نظامهای فکری و سرمایهداری جهان ایستاده است.
وی با اشاره به تحولات اخیر جهان اسلام و برخی هجمهها به مقدسات اسلامی افزود: شرایط زمانه تغییر کرده و تقابلها دیگر پنهان نیست. از همین رو وظیفه نهادهای فرهنگی در تبیین معارف قرآن کریم و تقویت بنیانهای فکری جامعه دوچندان شده است. نمایشگاه قرآن باید پاسخ درخوری به این شرایط ارائه دهد و نقش خود را در عرصه تمدنی ایفا کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه امسال تلاش شده نمایشگاه از نظر محتوایی غنیتر و هدفمندتر برگزار شود، اظهار کرد: مجموعه شهرداری اصفهان، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری، اتحادیه مؤسسات قرآنی و سایر دستگاههای فرهنگی استان در کنار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری گستردهای در برگزاری این دوره داشتهاند تا نمایشگاه صرفاً یک رویداد نمایشی نباشد بلکه به صدفی برای زیست قرآنی مردم تبدیل شود.
وی ادامه داد: در بخش محتوایی برنامههای متنوعی پیشبینی شده است؛ از جمله نشستهای تخصصی در حوزه مفاهیم قرآن و تبیین ارزشهای تمدنی آن، حضور مؤسسات فعال در حوزه اهلبیت و نهجالبلاغه، مشارکت مجموعههایی همچون آستان قدس رضوی و بنیاد مهدویت و نهادهای تخصصی فعال در حوزه معارف اسلامی.
سیدیننیا با اشاره به توجه ویژه به حوزه کودک و نوجوان تصریح کرد: یکی از برنامههای تخصصی این دوره، تمرکز بر ارتباط قرآن و کودکان است. استان اصفهان از ظرفیت حافظان برجسته قرآن برخوردار است و برنامههایی برای معرفی و تجلیل از این ظرفیتها در طول برگزاری نمایشگاه تدارک دیده شده است.
وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه در اسفندماه و همزمانی با ماه مبارک رمضان با توجه به شرایط موجود جمعبندی شده است، اظهار کرد: نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای عموم مردم خواهد بود و هر شب از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه برنامههای ویژهای اجرا میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان درباره تسهیلات پیشبینیشده برای مخاطبان گفت: با همکاری شهرداری اصفهان، اتوبوسهایی از میدان احمدآباد و بزرگمهر برای انتقال رایگان شهروندان به محل نمایشگاه در نظر گرفته شده است تا رفتوآمد برای خانوادهها تسهیل شود. همچنین برای غرفهداران تمهیداتی در حوزه افطار و خدمات اولیه اندیشیده شده است تا با آرامش بیشتری در نمایشگاه حضور داشته باشند.
وی با تأکید بر نقش رسانهها در انعکاس رویدادهای فرهنگی افزود: برای اصحاب رسانه نیز فضایی مناسب در محل نمایشگاه پیشبینی شده تا بتوانند ضمن استقرار در نمایشگاه، تولید محتوا و پوشش خبری مطلوبی از این رویداد داشته باشند.
سیدیننیا در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ارتقای نحوه ارائه آثار قرآنی در نمایشگاه اشاره کرد و اظهار کرد: یکی از مسائلی که مؤسسات قرآنی با آن مواجهاند، نحوه ارائه و چیدمان آثار است. همانگونه که در هنرهای تجسمی، نحوه ارائه اثر در گالری نقش تعیینکنندهای دارد، در نمایشگاههای قرآنی نیز شیوه عرضه محتوا اهمیت دارد. باید به سمت آموزش و توانمندسازی مؤسسات در حوزه ارائه حرفهای آثار حرکت کنیم.
وی افزود: حمایتهای محدودی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به مؤسسات در نظر گرفته شده و تلاش شده بخشی از هزینههای جانبی از جمله پذیرایی افطار عوامل اجرایی کاهش یابد تا کیفیت برنامهها ارتقا پیدا کند.
مشارکت ۱۶۰ مجموعه در نمایشگاه و فراهم شدن زیرساختهای کامل نمایشگاهی
در ادامه این نشست، احمدرضا طحانیان مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با اشاره به تجربه برگزاری دورههای گذشته اظهار کرد: آخرین دوره نمایشگاه قرآن در محل جدید نمایشگاههای بینالمللی در سال ۱۴۰۲ برگزار شد و با وجود برخی دغدغهها درباره فاصله مکانی، تجربه موفقی رقم خورد و زیرساختهای لازم برای برگزاری شایسته این رویداد فراهم شد.
وی افزود: نمایشگاه قرآن از جمله رویدادهایی است که تبلور همدلی و همافزایی دستگاههای مختلف است و مجموعههای متعدد فرهنگی و قرآنی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با بیان اینکه امسال ۱۶۰ شرکتکننده و مجموعه در نمایشگاه حضور دارند، اظهار کرد: از جمله این مجموعهها میتوان به آستان قدس رضوی، مؤسسات قرآنی، ناشران تخصصی قرآن و فعالان حوزه معارف اسلامی اشاره کرد که در کنار هم فضای کمنظیری را شکل دادهاند.
وی با اشاره به امکانات شهر نمایشگاهی اصفهان گفت: فضای سالنها، امکانات جانبی، فضاهای نشست و برگزاری رویدادهای فرهنگی در این مجموعه نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته و شرایط مناسبی برای حضور خانوادهها فراهم شده است.
طحانیان ادامه داد: از میدان بزرگمهر تا محل نمایشگاه، ایستگاههای حملونقل عمومی پیشبینی شده و انتقال شهروندان به صورت رایگان انجام میشود. همچنین از نظر تجهیزات فنی و زیرساختی، تمهیدات لازم اندیشیده شده تا در طول برگزاری نمایشگاه با مشکل خاصی مواجه نباشیم.
وی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی مناسب افزود: حضور فعال رسانهها و اطلاعرسانی گسترده میتواند به افزایش استقبال عمومی کمک کند و فضای تعامل فرهنگی در خارج از نمایشگاه را نیز تقویت کند. امیدواریم بیست و یکمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان نسبت به دورههای گذشته پربارتر و اثرگذارتر برگزار شود.
اصفهان رتبه نخست کشور در سامانه جامع فعالیتهای قرآنی
در بخش دیگری از این نشست، حجتالاسلام ابوالفضل یعقوبی رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با ارائه آماری از وضعیت فعالیتهای قرآنی استان اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانهای تحت عنوان سامانه جامع مدیریت فعالیتهای قرآنی کشور طراحی کرده که تمامی فعالیتهای قرآنی کشور در آن تجمیع میشود و استان اصفهان در این سامانه رتبه نخست کشور را داراست.
وی افزود: در حال حاضر ۲۳۶ مؤسسه قرآنی استان اصفهان دارای پروفایل فعال در این سامانه هستند. همچنین ۱۳۱۳ مدیر قرآنی در قالبهای مختلف در استان فعالیت میکنند و ۳۲۲۹ مربی در حوزههای روخوانی، صحیحخوانی، حفظ، تفسیر و تدبر در قرآن در سطح استان مشغول تدریس هستند.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ادامه داد: ۶۹۵ نیروی اجرایی در مؤسسات قرآنی استان فعالیت دارند و بر اساس آمار بهروز سامانه، ۵۳ هزار و ۹۵۴ قرآنآموز در بخشهای مختلف از جمله حفظ، تدبر و آموزش قرائت قرآن در کلاسهای قرآنی استان حضور دارند.
وی با اشاره به حمایتهای صندوق اعتباری هنر اظهار کرد: امسال با توجه به سهمیه اختصاصیافته، بیش از ۶۰۰ نفر از فعالان قرآنی استان اصفهان عضو صندوق اعتباری هنر شدهاند و از خدمات حمایتی این صندوق بهرهمند هستند.
یعقوبی در ادامه به اجرای طرح حافظ شو اشاره کرد و گفت: این طرح که در قالب یک نرمافزار طراحی شده، بهراحتی از طریق سامانههای داخلی قابل دریافت است و حافظان قرآن، مربیان و علاقهمندان میتوانند در آن عضو شوند. در این سامانه بازیهای قرآنی ویژه کودکان و نوجوانان طراحی شده و سؤالات مفهومی و حفظ سورهها در قالب جذاب ارائه میشود.
وی افزود: برای هر جزء از قرآن که قرآنآموز در این سامانه با موفقیت پاسخ دهد، ۵۰۰ هزار تومان جایزه در نظر گرفته شده و همچنین ۴۰۰ هزار تومان به مربی مربوطه که در سامانه ثبت شده باشد، به صورت آنلاین پرداخت میشود. این جوایز از محل اعتبارات معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین میشود.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان درباره زمان برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: افتتاحیه نمایشگاه روز شنبه نهم اسفندماه با حضور آیتالله العظمی مظاهری در محل نمایشگاه بینالمللی اصفهان برگزار میشود و نمایشگاه تا پانزدهم اسفند ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامههای شاخص نمایشگاه گفت: همایش حافظان کل قرآن کریم در حوزه بانوان روز دوشنبه دوازدهم اسفند با مسئولیت جامعهالقرآن بخش خواهران اصفهان برگزار میشود و حافظان کل قرآن در این برنامه حضور خواهند داشت. همچنین در شب میلاد امام حسن مجتبی جشن ویژهای با همکاری کانونهای رضوی برگزار میشود و نشست تخصصی قرآن با حضور استاد شمشیری از تهران نیز در برنامه قرار دارد.
یعقوبی افزود: مسابقات سرودها و نغمات قرآنی با حضور گروههای دانشآموزی نیز در طول نمایشگاه برگزار میشود و مدارس فعال در حوزه قرآن در این رویداد مشارکت دارند.
وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع حمایت از ناشران اشاره کرد و اظهار کرد: نمایشگاه قرآن تنها نمایشگاهی است که هیچ هزینهای از مؤسسات و ناشران برای حضور دریافت نمیکند. با این حال با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، استقبال از خرید کتاب کاهش یافته است. تلاشهایی برای جلب حمایت صنایع استان به منظور تأمین تخفیف کتابهای قرآنی انجام شده اما همکاریها محدود بوده است.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ضمن قدردانی از همکاری گروه فولاد مبارکه در تأمین برخی تجهیزات نمایشگاه اظهار کرد: امیدواریم در روزهای باقیمانده، بخش صنعت استان در حوزه مسئولیت اجتماعی، حمایت بیشتری برای ارائه تخفیف کتابهای قرآنی و معارف اسلامی داشته باشد تا حضور ناشران و استقبال مردم افزایش یابد.
بیست و یکمین نمایشگاه قرآن و عترت استان اصفهان با مشارکت گسترده دستگاههای فرهنگی و حضور ۱۶۰ مجموعه قرآنی و مذهبی، از نهم تا پانزدهم اسفند در محل نمایشگاههای بینالمللی اصفهان برگزار میشود و هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ میزبان علاقهمندان به معارف قرآن کریم خواهد بود.
نظر شما