جزئیات اسکان دانشجویان دکتری وزارت بهداشت تربیت مدرس در خوابگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، معاونت دانشجویی فرهنگی این دانشگاه در اطلاعیه ای از جزئیات شرایط اسکان دانشجویان نوورود دکتری خبر داد.

متن اطلاعیه بدین شرح است: خوابگاه و اتاق دانشجویان نو ورودی که در بازه زمانی ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲ اقدام به ثبت درخواست خوابگاه مجردی در سامانه گلستان نموده‌اند، از ساعت ۹ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۳ در پردازش «اطلاعات جامع خوابگاه دانشجو» سامانه گلستان قابل مشاهده است. به منظور رفاه دانشجویان امکان تحویل اتاق از روز مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۳ فراهم است. دانشجویان لازم است زمان مراجعه حضوری اصل سند تعهد محضری به علاوه مدارک ضامن را به همراه داشته باشند و آن را به اداره خدمات دانشجویی واقع در ساختمان خوارزمی، طبقه اول، اتاق ۱۱۱ تحویل داده و بعد به خوابگاه خود برای اسکان مراجعه نمایند.

خوابگاه و اتاق اعلام شده برای دانشجویان تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ به حالت رزرو باقی خواهد ماند. بدیهی است عدم مراجعه به اداره خوابگاه‌ها و تکمیل ثبت‌نام حضوری در بازه زمانی اعلام شده به منزله انصراف دانشجو از اسکان می‌باشد و اتاق به دیگر متقاضیان واجد شرایط اسکان واگذار خواهد گردید. لازم به ذکر است به دانشجویان شهریه پرداز خوابگاه تعلق نمی‌گیرد.

آدرس خوابگاه‌های دانشگاه

برادران: کارگر شمالی- کوچه شهریور- نبش خیابان هیئت پلاک ۲۰ خوابگاه گلشن شماره تماس : ۸۸۶۳۴۱۵۵-۰۴۱۰

خواهران: پردیس مرکزی - خوابگاه نرگس ۳- شماره تماس : ۸۲۸۸۶۱۲۲

الف) تحویل مدارک اسکان به مسئول خوابگاهمدارک اسکان:۱- اصل کارت ملی برای رؤیت۲- به همراه داشتن شماره دانشجویی

ب ) سایر موارد۲- علت رد درخواست عزیزانی که در این مرحله واجد شرایط اسکان تشخیص داده نشده‌اند در بخش «وضعیت تایید اطلاعات خوابگاهی» پردازش «عملیات درخواست خوابگاه توسط دانشجو» قابل مشاهده می‌باشد.