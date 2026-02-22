علی‌اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تسهیلات رفاهی برای دستیاران پزشکی گفت: با توجه به این‌که در حال حاضر بیشتر دستیاران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند، ما در حوزه تسهیلات بیمه تکمیلی و بیمه ناباروری در خدمت دستیاران هستیم.

وی اظهار کرد: در مورد خوابگاه‌های متاهلی ما پیگیریم که خوابگاه‌های متاهلی افزایش پیدا کنند. در مورد وام ودیعه مسکن نیز ما افزایش رقم ودیعه مسکن را پس از تصویب در هیئت‌امنا و امضای آقای وزیر برای سال آینده اعمال خواهیم کرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در مورد اقدامات انجام شده در زمینه امیدآفرینی و افزایش تاب‌آوری دانشجویان گفت: بر اساس غربال‌گری سلامت جسم و روان که برای دانشجویان انجام می‌شود؛ برای دانشجویانی که به ما معرفی می‌شوند، دوره‌هایی را در مجتمع خرزآباد در نظر گرفتیم که تا کنون حدود ۸۰۰ نفر به این دوره‌ها اعزام شده‌اند. تا کنون ۱۱ دوره برگزار شده و بازخورد خوبی داشته و موثر بوده است.

وی اظهار کرد: در دو ماه اخیر مبلغ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومانی برای تزریق به دانشگاه‌ها به تصویب رسیده که به رفاهیات دانشجویی در حوزه تکمیل، تجهیز و بهسازی خوابگاه‌ها کمک خواهد شد. این رقم بی‌سابقه‌ای است که برای اولین بار انجام خواهد شد و سال آینده نیز این کمک‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

به گفته این مقام مسئول، در دو سال آینده با توجه به منابعی که تزریق می‌شود بین ۷ تا ۸ هزار تخت خوابگاهی اضافه خواهد شد که تلاش می‌شود برای متاهلین به صورت ویژه در نظر گرفته شود.