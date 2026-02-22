مراجعه ۱۷ هزار نفر به پزشکی قانونی البرز به دلیل جراحات ناشی از نزاع

به گزارش خبرگزاری مهر ، اَرتین کمالی گفت: طی ۹ ماهه سال جاری، بیش از ۱۷ هزار و ۲۵ نفر به دلیل جراحات ناشی از نزاع به این اداره مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۳۱۷ نفر مرد و ۶۷۰۸ نفر زن بوده‌اند. تعداد مراجعان در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۱۷ هزار و ۸۷۲ نفر بود.

کمالی افزود: اولویت نخست مصدومان، به ویژه در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی برای اقدامات پزشکی اولیه است. بدون درمان اولیه، روند کارشناسی پزشکی قانونی ممکن است با مشکل مواجه شود.

وی خاطرنشان کرد: داشتن ظاهر خون‌آلود یا زخم باز تأثیری در صدور نظریه کارشناسی ندارد و حتی ممکن است معاینه دقیق جراحات را دشوار کند.

وی همچنین افزود: برای پذیرش و ارائه نظریه پزشکی قانونی، ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی یا انتظامی الزامی است که موجب تسریع در روند بررسی پرونده‌ها و رعایت چارچوب قانونی می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی البرز درباره آمار غرق‌شدگی در استان هم گفت: در ۹ ماه امسال، ۱۹ نفر (۱۶ مرد و سه زن) جان خود را بر اثر غرق شدگی از دست دادند، که در مقایسه با ۲۸ نفر مدت مشابه سال ۱۴۰۳ روند کاهشی را نشان می‌دهد.