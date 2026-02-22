به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازار ساخت‌وساز در حال حاضر با کاهش ۲۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی روبه‌رو است و شاخص محیط کسب‌وکار بخش ساختمان به عدد ۶.۲۵ رسیده که بدترین وضعیت در هفت سال گذشته محسوب می‌شود. هم‌زمان تولید آجر نیز نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

این ترکیب از رکود تقاضا و کاهش عرضه شرایطی ایجاد کرده که تحلیل قیمت آجر در سال ۱۴۰۵ را به یک تصمیم اقتصادی مهم تبدیل می‌کند. در ادامه با بررسی دقیق داده‌ها و روند سه سال اخیر، تصویر روشنی از آینده بازار ارائه خواهیم کرد.

قیمت آجر در سه سال اخیر چه مسیری را طی کرده است؟

برای اینکه پیش‌بینی قیمت آجر در سال ۱۴۰۵ قابل اتکا باشد باید اول ببینیم بازار در سه سال گذشته چه رفتاری داشته است. در سال ۱۴۰۲ افزایش قیمت بیشتر شبیه یک رشد معمول تورمی بود و در بسیاری از گزارش‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد شده است. سال ۱۴۰۳ نیز مسیر افزایشی ادامه پیدا کرد و بازه رشد ۱۷ تا ۳۵ درصد ثبت شد. اما سال ۱۴۰۴ معادله را تغییر داد چون در همین سال هزینه تولید آجر جهش جدی داشت و در بازه ابتدای ۱۴۰۴ تا نیمه پاییز حدود ۱۰۰ درصد افزایش گزارش شده است.

این تفاوت مهم است. تا پایان ۱۴۰۳ می‌شد افزایش قیمت آجر را همگام با تورم عمومی توضیح داد. از ۱۴۰۴ به بعد قیمت آجر بیشتر به فشار هزینه تولید گره خورده است و همین موضوع نقطه شروع تحلیل قیمت آجر در سال جدید و سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.

مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت آجر در سال جدید

افزایش قیمت آجر در سال جدید بیش از هر چیز به ساختار هزینه تولید مربوط است. بررسی داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی بیشترین فشار را بر قیمت تمام‌شده وارد کرده‌اند.

۱. افزایش هزینه انرژی و تأثیر مستقیم بر تولید

آجر محصولی انرژی‌بر است و پخت آن در کوره به گاز و برق مداوم نیاز دارد. در سال ۱۴۰۴ تعرفه برق صنایع حدود ۸۷ درصد افزایش داشته است. هم‌زمان هزینه تأمین سوخت صنایع نیز تا ۲ برابر رشد کرده است. وقتی انرژی گران می‌شود تولیدکننده ناچار است قیمت فروش را تعدیل کند تا زیان نکند.

۲. رشد دستمزد و کمبود نیروی کار

دومین فشار جدی از سمت نیروی انسانی وارد شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد دستمزد واقعی کارگر از حدود ۸۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی رشد عملی نزدیک به ۱۰۰ درصد. علاوه بر این با خروج بخشی از کارگران غیرایرانی کمبود نیروی کار ایجاد شده و نرخ دستمزد در برخی واحدها بالاتر از افزایش رسمی رشد کرده است. در صنعتی که بخش قابل توجهی از هزینه مربوط به کار در کوره و خط تولید است این رشد دستمزد مستقیماً قیمت هر تن آجر را بالا می‌برد.

۳. کاهش تولید و فشار از سمت عرضه

عامل سوم کاهش عرضه در بازار است. تولید آجر در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است و این روند در نیمه اول ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است. علاوه بر آن قطعی برق و گاز باعث شده برخی کارخانه‌ها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت اسمی کار کنند. وقتی تولید با ظرفیت پایین انجام شود هزینه‌های ثابت روی تعداد کمتری آجر تقسیم می‌شود و قیمت تمام‌شده هر قالب افزایش پیدا می‌کند.

در مجموع افزایش قیمت آجر در سال جدید بیشتر حاصل فشار هزینه تولید است تا افزایش تقاضای ساخت‌وساز. این نکته در تحلیل پیش‌بینی قیمت آجر در سال ۱۴۰۵ نقش کلیدی دارد چون نشان می‌دهد حتی در شرایط رکود هم احتمال کاهش جدی قیمت پایین است.

آیا رکود مسکن باعث کاهش قیمت آجر می‌شود؟

در نگاه اول ممکن است تصور شود وقتی ساخت‌وساز کاهش پیدا کرده باید قیمت آجر هم پایین بیاید. آمارها نشان می‌دهد صدور پروانه‌های ساختمانی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است و شاخص محیط کسب‌وکار بخش ساختمان به عدد ۶.۲۵ رسیده که بدترین وضعیت در هفت سال اخیر محسوب می‌شود. این اعداد تأیید می‌کنند که بازار مسکن در رکود قرار دارد.

اما رکود به معنای ارزان شدن نیست. هم‌زمان تولید آجر حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است و بخشی از تولید به دلیل جذابیت نرخ ارز به سمت صادرات هدایت می‌شود. وقتی عرضه کاهش پیدا کند حتی تقاضای ضعیف هم نمی‌تواند قیمت را پایین بکشد. نتیجه وضعیتی است که به آن رکود تورمی می‌گویند. در چنین شرایطی قیمت آجر در سال جدید بیشتر تمایل به ثبات در سطوح بالا یا افزایش تدریجی دارد تا کاهش محسوس.

پیش‌بینی قیمت آجر در سال ۱۴۰۵

با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه تولید آجر در سال ۱۴۰۴ ، رشد ۸۷ درصدی تعرفه برق صنعتی و تداوم فشار دستمزد و کاهش تولید، پیش‌بینی می‌شود قیمت آجر در سال ۱۴۰۵ در سناریوی محتمل بین ۳۰ تا ۴۵ درصد نسبت به سطح قیمتی پایان ۱۴۰۴ افزایش یابد. مگر اینکه در حوزه انرژی یا نرخ ارز تغییر غیرمنتظره‌ای رخ دهد.

این بازه از کجا می‌آید؟ در سال ۱۴۰۴ هزینه تولید عملاً دو برابر شد ، اما بازار به دلیل رکود ساخت‌وساز و کاهش ۲۰ درصدی صدور پروانه‌ها کشش جهش دوباره را ندارد. بنابراین محتمل‌ترین سناریو برای قیمت آجر در سال جدید افزایش مرحله‌ای و کنترل‌شده است نه یک شوک ناگهانی.

از طرف دیگر کاهش ۳۰ درصدی تولید آجر نشان می‌دهد عرضه انعطاف‌پذیر نیست. این موضوع باعث می‌شود حتی اگر تقاضا بالا نرود، قیمت‌ها چسبندگی داشته باشند. در چنین شرایطی سازندگانی که پروژه فعال دارند باید افزایش تدریجی قیمت را در برآورد هزینه‌های سال ۱۴۰۵ لحاظ کنند.

آیا الان زمان مناسبی برای خرید آجر است؟

پاسخ این سؤال به وضعیت پروژه شما بستگی دارد. اگر پروژه فعال دارید و وارد مرحله دیوارچینی یا اجرای نما شده‌اید باید واقع‌بین باشید. وقتی هزینه تولید در سال گذشته حدود دو برابر شده است و تولید نیز کاهش داشته است ، تعویق خرید می‌تواند به معنای روبه‌رو شدن با قیمت بالاتر در ماه‌های آینده باشد. در این شرایط مدیریت زمان خرید بخشی از مدیریت هزینه پروژه است.

اما اگر پروژه شما در مرحله برنامه‌ریزی است و هنوز وارد اجرا نشده‌اید بهتر است روند نیمه اول سال ۱۴۰۵ را از نظر سیاست‌های انرژی و دستمزد دنبال کنید. بازار در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و کاهش جدی قیمت بعید به نظر می‌رسد، اما زمان‌بندی خرید می‌تواند روی حاشیه سود شما اثر بگذارد. تصمیم هوشمندانه یعنی برآورد هزینه با فرض افزایش تدریجی قیمت آجر در سال جدید.

در شرایط تورمی، انتخاب تولیدکننده چه اهمیتی دارد؟

