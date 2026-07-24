نجات ۲ کودک در باباگرگر به قیمت جان ناجی تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه‌ای تلخ در مجموعه گردشگری و زیارتی باباگرگر شهرستان قروه،صبح جمعه با فداکاری یک شهروند و نجات جان دو کودک همراه شد، اما در نهایت به جان‌باختن ناجی فداکار این حادثه انجامید.

بر اساس روایت‌های محلی، دو کودک سنقری که به همراه خانواده برای تفریح و زیارت به منطقه باباگرگر آمده بودند، وارد آب شدند و در شرایطی قرار گرفتند که نیاز به کمک داشتند.

نجات دو کودک با فداکاری یک مرد

در این شرایط، مرحوم قربان رضایی که بنا بر شواهد محلی اصالتاً اهل روستای طوفان بوده است، برای نجات جان این دو کودک وارد آب شد و موفق شد آنها را از خطر نجات دهد.

با وجود این فداکاری، رضایی هنگام خروج از آب دچار وضعیت جسمی نامساعد شد و با وجود تلاش‌های نیروهای فوریت‌های پزشکی برای احیای وی، جان خود را از دست داد.

پایان تلخ یک فداکاری

بر اساس گزارش‌های اولیه و شواهد محلی، علت مرگ این شهروند ایست قلبی عنوان شده است، هرچند علت قطعی فوت نیازمند اعلام نظر مراجع ذی‌صلاح است.

این حادثه بار دیگر اهمیت توجه به ایمنی گردشگران و نظارت بر نقاط حادثه‌خیز مناطق گردشگری را یادآور می‌شود؛ حادثه‌ای که در آن یک شهروند فداکار با ازخودگذشتگی جان دو کودک را نجات داد، اما خود فرصت بازگشت از آب را پیدا نکرد.