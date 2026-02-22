ایران تولید؛ پیشرو در تولید اره آب صابونی و اره نواری

شدر صنایع فلزکاری، نجاری صنعتی، پروفیلسازی و کارگاههای تولیدی، ابزارهای برش دقیق و بادوام نقش حیاتی دارند. شرکت ماشین سازی ایران تولید با بیش از ۵۰ سال سابقه از سال ۱۳۵۰، قدیمیترین تولیدکننده اره آب صابونی و اره نواری در ایران است. این شرکت با بهرهگیری از مهندسان مجرب، مواد اولیه مرغوب چدنی و فناوریهای روز اروپا، دستگاههایی با کیفیت بالا، برش تمیز و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله تولید میکند.
اره آب صابونی چیست؟ تعریف، کاربردها و ویژگیهای فنی
اره آب صابونی (یا اره صابونی/اره دیسکی آبصابونی) دستگاهی برش سرد با تیغه دیسکی چرخشی است که برای برش گونیا (۹۰ درجه) و زاویهدار (تا ۴۵ درجه) انواع مقاطع فلزی توپر و توخالی مانند آهن، فولاد، استیل، آلومینیوم، برنج و مس طراحی شده است. در حین برش، مایع خنککننده امولسیون آب صابون (نسبت ۲۰:۱ آب به روغن نیمهسنتتیک) از پمپ به نازلها پمپاژ میشود تا حرارت تیغه را کاهش دهد، از سوختگی و پلیسه جلوگیری کند، عمر تیغه HSS یا کبالتدار را افزایش دهد و برش را کاملاً تمیز و بدون تغییر رنگ فلز انجام دهد.
مزایای استفاده از محصولات ایران تولید: قیمت مناسب نسبت به برندهای خارجی، قطعات یدکی در دسترس (دنده برنجی، تیغه دیسکی، پمپ امولسیون)، دوام بالا و خدمات تعمیر فوری. این دستگاهها در صنایع خودروسازی، ساختمانی، مبلمان فلزی و صادرات به کشورهای همسایه کاربرد گسترده دارند. نگهداری منظم (تمیزکاری روزانه مخزن امولسیون و چک روغن گیربکس) عمر دستگاه را به بیش از ۱۵ سال میرساند.
مراحل تعمیر اره آب صابونی (راهنمای گامبهگام تخصصی)
تعمیر اره آب صابونی کاملاً تخصصی است و باید توسط تکنسینهای مجرب ایران تولید انجام شود تا دقت برش حفظ شود. مراحل زیر بر اساس استانداردهای کارخانه و تجربیات بیش از ۵۰ ساله تدوین شده است:
۱. ایمنی و آمادهسازی: کلید اصلی برق را قطع کنید، قفل بزنید و برچسب «در حال تعمیر» نصب کنید. اهرم گیره و بازوی برش را شل کنید، میز را پایین بیاورید، شلنگ تخلیه مخزن امولسیون را باز کنید و مایع (۱۵-۲۰ لیتر) را جمعآوری کنید. درپوشهای محافظ تیغه و موتور را باز کنید.
۲. تشخیص دقیق مشکل: علائم را بررسی کنید – برش کج: تیغه کند یا زاویه نامناسب؛ صدای جیغ: بلبرینگ خشک یا پمپ ضعیف؛ لرزش: پیچهای پایه شل یا گیربکس بدون روغن؛ عدم جریان مایع: پمپ گرفتگی یا فیلتر کثیف؛ کاهش سرعت: موتور جریان بالا یا تسمه شل. از مولتیمتر برای چک جریان و مقاومت عایق موتور استفاده کنید.
۳. تمیزکاری عمیق: مخزن، نازلها و شلنگها را با آب گرم و برس سیمی تمیز کنید. پروانه پمپ را در اسید فسفریک رقیق (۱۰٪، ۱۵ دقیقه) غوطهور کنید. فیلترها را شستشو دهید. بدنه و گیره را با الکل صنعتی پاک کنید. چیپس فلزی را با آهنربا جمعآوری کنید.
۴. تعویض تیغه دیسکی: تیغه قدیمی را با آچار مخصوص باز کنید (دندانها را با ذرهبین چک کنید: گردشدگی یا ترک >۰.۱ میلیمتر = تعویض). تیغه جدید HSS کبالتدار متناسب با جنس قطعه (برای استیل: TPI بالا) نصب کنید. گیره محافظ چدنی را چک و روغنکاری کنید.
۵. تعمیر سیستم خنککننده: پمپ را باز کنید، اورینگها را تعویض کنید (سایز استاندارد ۴۰×۳ میلیمتر). نازلها را با سوزن ۰.۸ میلیمتری پاک کنید. امولسیون جدید با غلظت ۵-۷٪ (رفراکتومتر چک) و pH ۸.۵-۹.۵ تهیه کنید. زاویه نازل ۴۵ درجه به نقطه تماس تیغه تنظیم شود.
۶. تعمیر گیربکس، موتور و بلبرینگها: روغن گیربکس (ISO VG 220، ۰.۸ لیتر) را تخلیه و تعویض کنید. بلبرینگهای اسپیندل (۶۲۰۵) را با پولیکش خارج و جدید (SKF) با گریس لیتیوم NLGI 2 نصب کنید. موتور را برای جریان بیباری و دمای بدنه (کمتر از ۶۰ درجه) تست کنید. دنده برنجی را برای ساییدگی بررسی کنید.
۷. تنظیم زاویه و کالیبراسیون: گونیا دقیق برای تنظیم ۹۰ و ۴۵ درجه استفاده کنید. شافتها و پایهها را تراز کنید (تراز لیزری). پیچهای M۱۲ پایه را با تورکمتر ۴۵ نیوتنمتر ببندید.
۸. تست نهایی و راهاندازی: دستگاه را بدون بار ۲ دقیقه روشن کنید، سپس برش آزمایشی روی پروفیل ۵۰×۵۰ فولاد ST37 انجام دهید. انحراف کمتر از ۰.۱ میلیمتر، سطح بدون موج و صدای یکنواخت = موفقیت. گزارش تعمیر صادر کنید و امولسیون تازه پر کنید.
ایران تولید با تیم تخصصی و قطعات اصلی، تعمیر را در کوتاهترین زمان (تحویل فوری) انجام میدهد و هزینهها را با گارانتی کاهش میدهد. هزینه تعمیر معمولاً ۱۰-۲۰٪ قیمت دستگاه جدید است.
اره نواری چیست؟ تعریف، کاربردها و ویژگیها
اره نواری (Band Saw) دستگاهی با تیغه نواری پیوسته دندانهدار است که بین دو چرخ (قرقره) میچرخد و برش مداوم، مستقیم یا منحنی ایجاد میکند. این دستگاه برای برش فلزات سخت، چوب، پلاستیک و پروفیلها در صنایع نجاری، فلزکاری و تولیدی استفاده میشود. تیغه با سرعت ۱۰-۳۰ متر در دقیقه حرکت میکند و سیستم خنککننده امولسیون (آب صابونی) در مدلهای فلزی حرارت را کنترل میکند. ایران تولید مدلهای سایز ۲۲۰ میلیمتر (تکستونه، گیره دستی، سفتکن تیغه) و صنعتی بزرگتر تولید میکند که دقت بالا، دوام و قیمت رقابتی دارند.
مزایا: برش پیوسته بدون توقف، قابلیت برش اشکال نامنظم، مصرف انرژی پایین و ایمنی بالا با راهنماهای تیغه. در مقایسه با اره دیسکی، برای برشهای طویل و منحنی برتر است.
مراحل تعمیر اره نواری (راهنمای جامع و تخصصی)
تعمیر اره نواری نیز تخصصی است و ایران تولید با بیش از ۵۰ سال تجربه آن را ارائه میدهد. مراحل بر اساس استانداردهای فنی:
۱. ایمنی و تشخیص: برق را قطع و قفل کنید. علائم: برش کج (راهنماها شل)، صدای جیغ (کشش نامناسب یا بلبرینگ خشک)، تیغه شکستن (امولسیون رقیق یا سرعت بالا)، لرزش (پیچ پایه شل یا چرخ بالانسنشده).
۲. آمادهسازی و تمیزکاری: کشش تیغه را شل کنید، میز را پایین بیاورید، امولسیون را تخلیه کنید. چرخها، راهنماها و نازلها را با برس سیمی، WD-40 و هوای فشرده تمیز کنید. فیلتر پمپ را در اسید رقیق بشویید.
۳. تعویض و تنظیم تیغه: تیغه قدیمی را خارج کنید، دندانها را با ذرهبین چک کنید. تیغه جدید با TPI مناسب (فولاد: ۱۰-۱۴، آلومینیوم: ۶-۸) نصب کنید (دندانها رو به جلو و پایین). کشش را با گیج تنظیم کنید (حداکثر خم ۵ میلیمتر با فشار ۱۰ نیوتن).
۴. تراز چرخها و تعمیر راهنماها: با تراز لیزری چرخها را صفر کنید (اختلاف کمتر از ۰.۰۲ میلیمتر). بلبرینگ راهنما (۶۲۰۲) را تعویض و گریس بزنید. فاصله تیغه تا بلبرینگ ۰.۱-۰.۲ میلیمتر.
۵. تعمیر لاستیک چرخ و سیستم خنککننده: شیارهای لاستیک را اگر صاف شده با کاتر V شکل بازسازی کنید. پمپ را تمیز، اورینگ تعویض و امولسیون جدید با غلظت ۵-۷٪ بسازید.
۶. تعمیر موتور و گیربکس: جریان موتور را چک کنید، بلبرینگها را تعویض کنید. روغن گیربکس را کامل عوض کنید (ISO VG 220).
۷. تنظیم نهایی و تست: تیغه را بدون بار بچرخانید، سپس برش آزمایشی انجام دهید. انحراف ≤۰.۱ میلیمتر، زاویه دقیق و صدای یکنواخت تأیید شود.
ایران تولید تعمیر را با قطعات اصلی (دنده برنجی، تیغه نواری، بلبرینگ SKF) و گارانتی انجام میدهد و از توقف تولید جلوگیری میکند.
چرا اره آب صابونی و اره نواری ایران تولید را انتخاب کنیم؟
محصولات ایران تولید با بدنه چدنی ضدلرزش، موتورهای قدرتمند، دنده برنجی بادوام و خدمات ۱۰ ساله، کیفیت اروپایی را با قیمت داخلی ارائه میدهند. خرید مستقیم از کارخانه، مشاوره رایگان و تحویل سریع از مزایاست. نگهداری منظم (روغنکاری هفتگی، تمیزکاری روزانه) هزینه تعمیر را تا ۷۰٪ کاهش میدهد.
