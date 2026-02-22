هدایت: محموله چوب غیرمجاز در محور نمین - اردبیل توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهامت هدایت اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ضربتی پایش و کنترل منابع طبیعی و پیشگیری از وقوع هرگونه تخلف، مأموران سخت‌کوش پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان نمین موفق به متوقف‌سازی یک دستگاه کامیون حامل مقدار قابل توجهی چوب‌آلات غیرمجاز شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این محموله شامل ۱۲ تن چوب جنگلی بود که فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل و بهره‌برداری از مراجع ذی‌صلاح بوده است و متخلفین با هماهنگی دستگاه قضایی تحویل مراجع قانونی خواهند شد و محموله نیز ضبط می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در پایان تأکید کرد: حفاظت از گنجینه‌های ارزشمند جنگلی استان یک وظیفه همگانی و اولویت اصلی ماست و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با قاطعیت و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، با هرگونه قاچاق و تخریب منابع ملی برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: از عموم مردم فهیم استان نیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به شماره تلفن ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش کنند.