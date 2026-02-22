۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

هدایت: محموله چوب غیرمجاز در محور نمین - اردبیل توقیف شد

اردبیل- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۱۲ تن چوب‌آلات غیرمجاز جنگلی توسط نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان نمین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهامت هدایت اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ضربتی پایش و کنترل منابع طبیعی و پیشگیری از وقوع هرگونه تخلف، مأموران سخت‌کوش پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان نمین موفق به متوقف‌سازی یک دستگاه کامیون حامل مقدار قابل توجهی چوب‌آلات غیرمجاز شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این محموله شامل ۱۲ تن چوب جنگلی بود که فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل و بهره‌برداری از مراجع ذی‌صلاح بوده است و متخلفین با هماهنگی دستگاه قضایی تحویل مراجع قانونی خواهند شد و محموله نیز ضبط می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در پایان تأکید کرد: حفاظت از گنجینه‌های ارزشمند جنگلی استان یک وظیفه همگانی و اولویت اصلی ماست و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با قاطعیت و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، با هرگونه قاچاق و تخریب منابع ملی برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: از عموم مردم فهیم استان نیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به شماره تلفن ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش کنند.

