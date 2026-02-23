قلندری: مردم در ساخت ۳۳۰ کلاس درس در اردبیل مشارکت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه نهضت مدرسه‌سازی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم شهرستان، تحقق اهداف این نهضت با تکیه بر ظرفیت مردمی و خیرین است.

وی افزود: عملیات اجرایی احداث این کلاس‌های درس آغاز شده و مشارکت خیرین و مردم اردبیل سهم بسزایی در پیشبرد این طرح دارد.

فرماندار اردبیل گفت: این اقدامات نشان از همت و همراهی تحسین‌برانگیز مردم و خیرین اردبیلی دارد که با نیت خیرخواهانه خود گامی مؤثر در توسعه پایدار آموزش و پرورش شهرستان برداشته‌اند.

قلندری همچنین از آغاز ساخت ۱۰ مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک‌های جدید اردبیل خبر داد و بیان کرد: این پروژه‌ها در زمان تعیین‌شده به بهره‌برداری خواهند رسید.

فرماندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی مدرسه «دارالفنون دو» اردبیل نیز به زودی آغاز می‌شود و پروژه‌های آموزشی متعددی در مناطق مختلف شهرستان در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: طرح مقاوم‌سازی مدارس روستایی نیز در دستور کار قرار گرفته است و پروژه مقاوم‌سازی مدرسه روستای تازه‌کند شریف‌آباد شهرستان اردبیل تا پایان سال جاری شروع می شود