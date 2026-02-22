به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح یکشنبه در دومین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان ایلام اظهار داشت: یکی از ضرورت‌های توجیه فنی هر پروژه، داشتن پیوست‌های زیست محیطی است تا در کنار توسعه استان، منابع طبیعی و محیط زیست استان تخریب نشود و خوشبختانه این ذهنیت زیست محیطی در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در استان ایلام ۷ تالاب طبیعی، ۷ سراب و ۵ دریاچه پشت سد داریم، بر ضرورت ساماندهی این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: گردشگری طبیعی یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب استان ایلام است و باید با رعایت موازین زیست محیطی، از این ظرفیت‌ها اعم از تالاب‌ها، دریاچه‌ها، غارها، دره‌ها، جنگل‌ها و... استفاده کرد.

در این جلسه مقرر شد صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها بر اساس ابلاغ ثبت اسناد کشور، به نام دولت جمهوری اسلامی به نیابت محیط زیست استان مصوب شد.

همچنین مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام نسبت به تعیین نقشه حد بستر و حریم تالاب‌های استان، همکاری لازم را با محیط زیست استان به عمل آورد.