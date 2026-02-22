به گزارش خبرنگار مهر، در بازه زمانی نام نویسی از کاندیداهای فدراسیون ورزش های آبی (۵ تا ۱۹ بهمن) فقط ۳ نفر نسبت به نام نویسی قطعی اقدام کردند که یکی از آنها هم توسط کمیسیون تطبیق وزارت ورزش رد صلاحیت مدیریتی شده است.

محسن رضوانی همراه با مرتضی محسنی و هادی افشار نفراتی هستند که متقاضی حضور در انتخابات فدراسیون ورزش های آبی شدند. از میان این کاندیداها، پرونده مدیریتی محسن رضوانی و هادی افشار توسط کمیسیون تطبیق وزارت ورزش تائید شده و جهت تائید صلاحیت نهایی برای مراجع ذی صلاح ارسال شده است.

محسن رضوانی طی ۱۲ سال گذشته ریاست فدراسیون ورزش های آبی را بر عهده داشت. دوره ریاست او ۲۰ دی تمام شد. او به خاطر عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی منعی برای کاندیدا شدن دوباره ندارد.

قرار است انتخابات فدراسیون ورزش های آبی ۲۴ فروردین سال آینده برگزار شود.