به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی صبح یکشنبه در جریان بازدید میدانی از «ایوان قدمگاه» ارسنجان با اشاره به اهمیت آن گفت: ایوان قدمگاه یکی از آثار شاخص و ارزشمند بهجامانده از دوره هخامنشیان است که از نظر معماری صخرهای و جایگاه تاریخی، اهمیت ویژهای در میان آثار استان دارد.
وی ادامه داد: حفاظت از این میراث کهن یک مسئولیت جدی و ملی است. با توجه به ضرورت صیانت فوری از بنا، دستور پیگیری تأمین اعتبارات اختصاصی و آغاز مطالعات تخصصی مرمتی صادر شده و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با تأکید بر نقش میراثفرهنگی در توسعه پایدار مناطق مختلف استان افزود: مرمت اصولی ایوان قدمگاه میتواند زمینهساز تقویت گردشگری شرق فارس شود که با توجه به نزدیکی این منطقه به مجموعه جهانی پاسارگاد، امکان شکلگیری یک مسیر گردشگری تاریخی منسجم فراهم است که به افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی منطقه کمک خواهد کرد.
مریدی گفت: توسعه گردشگری مبتنی بر حفظ اصالت آثار تاریخی، علاوه بر صیانت از هویت فرهنگی، به ایجاد اشتغال برای مردم بومی و شکوفایی ظرفیتهای منطقهای منجر میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس تصریح کرد: روند مستندسازی، بررسیهای فنی و برنامهریزی اجرایی مرمت «ایوان قدمگاه» در اولویت برنامههای سال جاری اداره کل قرار دارد.
