۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

مساجد سنگر فرهنگی شیراز در دوران جنگ نرم هستند

شیراز- تولیت مسجد تاریخی جامع عتیق شیراز بر اهمیت مساجد به عنوان پایگاه فرهنگی و مذهبی شهر، به ویژه در شرایط کنونی و مقابله با جنگ نرم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم دستغیب عصر دوشنبه در آیین افتتاح و بهره برداری همزمان از ۲۱ مسجد احیا شده در بافت تاریخی فرهنگی شیراز بر اهمیت مساجد به عنوان یک سنگر فرهنگی و مذهبی یاد کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در جهت مرمت و نگهداری از بنای تاریخی مسجد جامع عتیق، بر لزوم مراقبت دائمی از آن تأکید کرد.

وی با تصریح اینکه مسجد جامع عتیق شیراز با بیش از هزار و ۱۰۰ سال قدمت، نیازمند توجه و رسیدگی مستمر است، به فرمایشات رهبر شهید انقلاب در خصوص مساجد به عنوان پایگاه‌های مدیریت و هدایت جامعه اشاره کرد.

تولیت مسجد تاریخی جامع عتیق شیراز به وجود کتیبه‌های تاریخی در مسجد جامع عتیق نیز اشاره کرد و گفت: در دوران گذشته مساجد به عنوان پایگاه اطلاع‌رسانی مورد توجه بوده است و نمونه آن وجود کتیبه‌ای از دوره صفویه در خصوص مالیات است که به منظور اطلاع عموم در مسجد نصب شده بود.

حجت‌الاسلام دستغیب بر نقش حیاتی مساجد به عنوان پایگاه مذهب و حفظ ایران اسلامی به ویژه در جنگ اخیر، تأکید کرد.

