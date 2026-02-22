به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه پیامکی روز چهارم پویش زندگی با آیه ها در استان سمنان مشخص شد.
مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آلعمران (وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل) درکدام گزینه بیان شده است؟
۱_خدا بهترین تکیهگاه و کفایتکننده است
۲_شیطان میان مؤمنان جدایی میاندازد
۳_لزوم رعایت انصاف و عدالت
۴_کمک به فقرا و نیازمندان
علاقهمندان جهت شرکت در مسابقه میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۴۴ پیامک کنند.
این رویداد بزرگ همراه با قرعه کشی روزانه کربلای معلی و جوایز نقدی ارزنده ۸ جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی خواهد بود.
