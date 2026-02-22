۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

سوال روز چهارم مسابقه زندگی با آیه ها در استان زنجان؛پاسخ سوال روز سوم

زنجان-سوال مسابقه چهارم طرح «زندگی با آیه ها» در روز یکشنبه ۳ اسفند ویژه استان زنجان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوال مسابقه زندگی با آیه ها سوال روز چهارم در کدام مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران « وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ » در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- خدا بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است.

۲- شیطان میان مؤمنان جدایی می اندازد

۳-لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴-کمک به فقرا و نیازمندان

لطفا فقط عدد گزینه صحیح را برای ۳۰۰۰۱۴۳۱ ارسال نمایید. به قید قرعه روزانه به ۱۰ نفر جایزه ۱۰ میلیون ریالی اهدا می گردد.

جواب سوال روز سوم

گزینه۴- روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها