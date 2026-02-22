سوال روز چهارم مسابقه زندگی با آیه ها در استان زنجان؛پاسخ سوال روز سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سوال مسابقه زندگی با آیه ها سوال روز چهارم در کدام مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آلعمران « وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ » در کدام گزینه بیان شده است؟
۱- خدا بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است.
۲- شیطان میان مؤمنان جدایی می اندازد
۳-لزوم رعایت انصاف و عدالت
۴-کمک به فقرا و نیازمندان
لطفا فقط عدد گزینه صحیح را برای ۳۰۰۰۱۴۳۱ ارسال نمایید. به قید قرعه روزانه به ۱۰ نفر جایزه ۱۰ میلیون ریالی اهدا می گردد.
جواب سوال روز سوم
گزینه۴- روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است
