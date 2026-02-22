وضعیت جوی استان اردبیل تا روز دوشنبه آرام است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: بر طبق نقشه‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه (۴ اسفند) جو استان بدون بارندگی خواهد بود.

از روز سه شنبه (۵ اسفند) با ورود یک سامانه ناپایدار به منطقه، بر میزان ابرها افزوده شده، در مناطق جنوبی و مرکزی استان هوای سرد و مه آلود توام با بارش پیش بینی می‌شود.

بارش در هر دو منطقه، اول بصورت باران و در عصر در جنوب استان بصورت برف انتظار می رود.

در روز چهارشنبه (۶ اسفند) بارش برف در مناطقی از جنوب و مرکز استان تداوم و از عصر بارش‌ها قطع خواهد شد.

طی این مدت (روزهای سه شنبه و چهارشنبه) در شمال استان بارندگی های خفیف و پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.

در صورت تغییر احتمالی در الگوی وضعیت جوی مراتب از طریق بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.