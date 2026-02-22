۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

ابراز امیدواری ویتکاف درباره حل بحران اوکراین

فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا درباره حل‌وفصل این بحران در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که طی هفته‌های آینده خبرهای خوبی در رابطه با حل و فصل بحران اوکراین اعلام شود.

ویتکاف که تاکنون چند بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کرملین دیدار کرده است، گفت: پوتین همواره در نشست‌هایش درباره بحران اوکراین صادق بوده است.

دور سوم مذاکرات صلح اوکراین به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و آمریکا در ژنو پایتخت سوئیس برگزار شد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

پیشتر، متیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) گفته بود: واشنگتن انتظار دارد موضوع اختلافات ارضی در روزها و هفته‌های آینده تعیین تکلیف شود.

وی گفته بود شرکت‌کنندگان در روند مذاکرات برای حل‌وفصل بحران اوکراین، در حال حاضر روی چهار سند نهایی کار می‌کنند. یک طرح صلح ۲۰ بندی، مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی چندجانبه، تضمین‌های امنیتی مشخص آمریکا و همچنین برنامه رشد و شکوفایی اقتصادی پس از صلح.

کد خبر 6756331

