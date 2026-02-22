۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

زمان و نحوه مصرف دارو در ماه رمضان باید تحت نظارت پزشک باشد

کرج - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز بر ضرورت مشورت با پزشک یا داروساز در خصوص نحوه مصرف داروها و تنظیم رژیم غذایی بیماران در طول ماه مبارک رمضان تأکیدکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه جودکی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز، اظهار داشت : بیماران به‌ویژه مبتلایان به دیابت و پرفشاری خون، باید پیش از آغاز ماه رمضان مورد ارزیابی پزشکی قرار گیرند.

وی افزود: این ارزیابی‌ها شامل بررسی وضعیت قند خون، فشار خون، چربی خون و سایر پارامترهای بیوشیمی بدن است تا مشخص شود روزه‌داری برای فرد مورد نظر ایمن است یا خیر. در صورت تأیید ایمنی روزه‌داری، رژیم غذایی و دارویی اختصاصی باید توسط پزشک تعیین گردد.

جودکی با اشاره به اهمیت تداوم درمان، هشدار داد: بیماران هرگز نباید خودسرانه و بدون مشورت با پزشک معالج، داروهای مصرفی خود را قطع کرده یا زمان مصرف آن‌ها را تغییر دهند. وی تأکید کرد که این اقدام می‌تواند منجر به اختلال جدی در روند درمان شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، با هماهنگی پزشک، امکان انتقال زمان مصرف داروها به وعده‌های سحر یا افطار وجود دارد که این امر نیازمند تصمیم‌گیری تخصصی است.

کد خبر 6756346

