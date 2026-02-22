فراخوان ارسال آثار به مهرواره «اولین مهمانی من» ویژه ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، فراخوان ششمین مهرواره «اولین مهمانی من» ویژه دختربچهها و پسربچههای سراسر کشور منتشر شد.
بر اساس این فراخوان، شرکتکنندگان میتوانند آثار خود شامل عکس یا فیلم کوتاه را با موضوعات زیر ارسال کنند:
- من و ماه خدا
- من و سفره افطار
- من و ترتیلخوانی دستهجمعی
- من و کمک به پدر، مادر یا بزرگترها
همچنین کودکان و نوجوانان میتوانند کلیپهایی با موضوع دلگویه من با خدا یا تلاوت سوره قدر با صدای خود تهیه و ارسال نمایند.
در بخش ویژه روزهاولیها نیز، شرکتکنندگان میتوانند نخستین تجربه معنوی خود را از روزهداری در قالب عکس خلاقانه از سفره افطار یا ویدیویی کوتاه از احساساتشان ثبت و ارائه دهند.
علاقهمندان باید آثار خود را تا ۲۹ اسفند ارسال کنند. همچنین لازم است هنگام ارسال، نام و نام خانوادگی، شماره تماس و شهر محل سکونت خود را ذکر کنند.
در این مهرواره، هر روز یک جایزه به قید قرعه و ۵ جایزه ویژه برای برترین آثار در نظر گرفته شده است.
