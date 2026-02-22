۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

پوشش ۱۲۴ درصدی گروه هدف در نوبت دوم طرح واکسیناسیون فلج اطفال هرمزگان

بندرعباس- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از پوشش ۱۲۴ درصدی گروه هدف و پوشش ۱۰۷ درصدی بازدید خانوارهای هدف در نوبت دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده اظهار کرد: در این مرحله از اجرای طرح، ۵۸ هزار و ۸۴۶ کودک زیر پنج سال ایرانی و غیرایرانی در استان هرمزگان علیه بیماری فلج اطفال واکسینه و تعداد ۱۳۱ هزار و ۱۵۹ خانوار نیز بازدید شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اجرای موفق طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در استان گفت: این طرح با هدف حفظ دستاوردهای ریشه‌کنی فلج اطفال و پیشگیری از ورود ویروس به کشور اجرا شد و خوشبختانه در هر دو نوبت، پوشش واکسیناسیون از گروه هدف پیش‌بینی‌شده فراتر رفت.

وی افزود: واکسیناسیون کودکان زیر پنج سال ایرانی و غیرایرانی با مشارکت تیم‌های بهداشتی و همکاری خانواده‌ها انجام شد که نشان‌دهنده دسترسی مناسب، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مؤثر شبکه بهداشت در سطح استان هرمزگان است.

