تخریب ۹ قطعه تفکیکی غیرمجاز در اراضی کشاورزی بابلسر

آقاجانی دلاور در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای حکم قلعوقمع ۹ قطعه تفکیکی غیرمجاز در اراضی روستای ازنوا خبر داد و گفت: این اقدام با دستور قضایی و در راستای صیانت از زمینهای کشاورزی انجام شده است.
دلاور با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: در این پرونده، زمینی به مساحت حدود ۲۵۰۰ متر مربع به صورت غیرقانونی تفکیک و بخشی از آن شنریزی شده بود که با هماهنگی مراجع قضایی و همراهی نیروی انتظامی، عملیات آزادسازی و بازگرداندن زمین به چرخه کاربری کشاورزی انجام شد.
وی افزود: هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، تهدیدی برای امنیت غذایی و تولید پایدار به شمار میرود و مدیریت جهاد کشاورزی با رصد مستمر، اجازه تداوم چنین تخلفاتی را نخواهد داد.
مدیر جهاد کشاورزی بابلسر با تأکید بر استمرار نظارتها تصریح کرد: برخورد با ساختوسازها و تفکیکهای غیرمجاز در دستور کار جدی این مدیریت قرار دارد و پروندههای مشابه نیز در حال پیگیری است.
دلاور در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی نیازمند همراهی عمومی است و شهروندان میتوانند با گزارش موارد مشکوک، در صیانت از سرمایههای تولیدی منطقه نقشآفرین باشند.
