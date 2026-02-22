۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

پرداخت ۶.۵ همت از مطالبات مراکز درمانی و بیمه تکمیلی بازنشستگان

سازمان تأمین اجتماعی در ادامه فرایند تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد، در مجموع حدود ۶.۵ همت دیگر از مطالبات مراکز درمانی و بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در ادامه فرایند پرداخت مطالبات از سوی سازمان تامین اجتماعی، روز گذشته و امروز نیز بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی طرف قرارداد سطح کشور در حوزه بخش خصوصی و دانشگاهی و همچنین بخشی از تعهدات مربوط به شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تسویه شد.

