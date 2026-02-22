هواشناسی هرمزگان نسبت به متلاطم شدن دریا هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این هشدار نسبت به افزایش سرعت بادهای شمال غربی تا جنوب غربی در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت (۲۴ نات) و افزایش ارتفاع موج در محدوده ۱۲۰سانتی متر (۴ پا) در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و متلاطم شدن دریا با تاکید بر روز یکشنبه سوم اسفند تاکید شده است.

اختلال در تردد و فعالیت های دریایی، احتمال آسیب به شناورها به خصوص شناورهای سبک، احتمال پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس های پرورش ماهی، احتمال اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تردد کشتی های تجاری نیز پیش بینی شده است.

در این هشدار دریایی همچنین نسبت به اجتناب از تردد شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیت های تفریحی و شنا در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان ، جلوگیری از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن سایر شناورها نیز تاکید شده است.

براساس اعلام اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان از صبح روز دوشنبه از میزان سرعت باد در خلیج فارس کاسته خواهد شد اما شرق تنگه هرمز و غرب دریای عمان تا ساعات ظهر متلاطم خواهد بود.