صدور هشدار سطح زرد دریایی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، از اوایل وقت پنجشنبه ۲۰ فروردین تا اواخر وقت دوشنبه ۲۴ فروردین، افزایش سرعت بادهای شرقی تا جنوبغربی و گاهی تندبادهای لحظهای تا حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت (۲۴ نات) در مناطق دریایی استان رخ خواهد داد.
وی افزود: در این مدت ارتفاع موج در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان میتواند تا حدود ۱۲۰ سانتیمتر (۴ پا) افزایش یابد که موجب متلاطم شدن دریا در مناطق ساحلی و فراساحلی خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی تصریح کرد: اختلال در تردد و فعالیتهای دریایی، احتمال آسیب به شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفسهای پرورش ماهی و همچنین اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتیهای تجاری از جمله اثرات این سامانه خواهد بود.
حسنزاده تأکید کرد: به صیادان، فعالان دریایی و گردشگران توصیه میشود در این مدت از تردد شناورهای سبک و صیادی، انجام فعالیتهای تفریحی و شنا در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان خودداری کنند.
وی بر لزوم جلوگیری از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز و اتخاذ تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها تأکید کرد.
