ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشههای پیشیابی اظهار کرد: طی امروز و فردا جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر، پدیده مه و وزش باد همراه میشود.
وی افزود: از بعدازظهر روز سهشنبه با تغییر جهت جریانات جوی و اثرگذاری ناوه در تراز ۵۰۰ میلیباری، شرایط جوی استان به تدریج ناپایدار میشود.
معقولی اظهار کرد: در این مدت شاهد بارش باران در اغلب مناطق استان و در نواحی کوهستانی و ارتفاعات بارش برف خواهیم بود. همچنین پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید و موقتی از دیگر پیامدهای این سامانه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: این شرایط ناپایدار تا روز چهارشنبه در استان تداوم دارد و از روز پنجشنبه به طور موقت جوی نسبتاً پایدار بر منطقه حاکم خواهد شد.
وی به شهروندان و بهویژه ساکنان مناطق کوهستانی توصیه کرد تمهیدات لازم را برای تردد در محورهای مرتفع و احتمال لغزندگی جادهها در نظر داشته باشند.
