به گزارش خبرگزاری مهر، میثم افشار دبیرکل جمعیت هلالاحمر اعلام کرد: این رقابتها به همت معاونت پیشدبستانی و دانشآموزی سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر و با همکاری دستگاههای عضو ستاد توانمندسازی محلات کمبرخوردار کشور برگزار شد. این رویداد که همزمان با گرامیداشت یاد شهدای ۱۵ خرداد برگزار شد، فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی نوجوانان مناطق هدف فراهم کرد.
وی با اشاره به حضور گسترده تیمهایی از سراسر کشور افزود:تیم «الماس کویر» از کانون دانشآموزی هلالاحمر یزد در رده سنی ب (۱۳ تا ۱۵ سال) با ارائه عملکردی منسجم و رقابتی، عنوان سوم کشور را از آن خود کرد. این دستاورد حاصل برنامهریزی منظم، تلاش بازیکنان، همراهی کادر فنی و حمایتهای صورتگرفته در سطح استان بوده است.
افشار با تأکید بر نقش فعالیتهای فرهنگی و ورزشی در کاهش آسیبهای اجتماعی در محلات کمبرخوردار تصریح کرد: رویکرد جمعیت هلالاحمر در حوزه جوانان، صرفاً امدادی نیست، بلکه توانمندسازی همهجانبه نوجوانان و ایجاد فرصتهای برابر برای رشد استعدادها را دنبال میکند.
پنجمین دوره مسابقات فوتبال خیابانی محلات کمبرخوردار در قالب طرح ملی «۲۰۲۰ محله» برگزار شد؛ طرحی که تلاش دارد با استفاده از ظرفیت ورزشهای محلی و کمهزینه، زمینه مشارکت گسترده نوجوانان در مناطق هدف را فراهم کرده و مسیر شناسایی استعدادهای ورزشی را هموار سازد.
