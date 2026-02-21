به گزارش خبرگزاری مهر ، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، با اشاره به آیین پایانی پنجمین دوره مسابقات کشوری فوتبال خیابانی محلات کمتربرخوردار گفت: امیرحسین مشتاقیان از تیم الماس کویر یزد با نظر کمیته فنی و بر اساس ارزیابی عملکرد فردی در طول مسابقات، موفق به کسب عنوان بهترین بازیکن رده سنی ب شد.

کولیوند این موفقیت را نشانه ظرفیت‌های ارزشمند مناطق کمتر برخوردار دانست و افزود: این افتخارآفرینی نشان می‌دهد استعدادهای درخشانی در محلات کمتر برخوردار کشور وجود دارد که با حمایت و هدایت صحیح می‌توانند به سطوح بالاتر ورزش کشور راه پیدا کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر با تبریک این موفقیت به این نوجوان یزدی، خانواده و مربیان وی تأکید کرد:کسب عنوان بهترین بازیکن در رقابت‌های کشوری حاصل تلاش مستمر، پشتکار و انضباط ورزشی است و جمعیت هلال احمر با افتخار از مسیر رشد چنین استعدادهایی حمایت خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به دعوت پیشین این بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال رده‌های پایه، تصریح کرد: تداوم این موفقیت‌ها نشان‌دهنده کار ارزشمند کادر فنی تیم الماس کویر یزد و ظرفیت بالای استان یزد در پرورش استعدادهای نوجوان است.

پنجمین دوره مسابقات فوتبال خیابانی محلات کمتربرخوردار با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت هویت محلی و شناسایی استعدادهای ورزشی در مناطق کمتر برخوردار کشور برگزار شد.