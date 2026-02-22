برگزیده جشنواره خاتم در بازار کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل دو داستان با عنوانهای «بیبی نوبر» نوشته محمدرضا پستک و «قلب محمد» نوشته یلدا پاشایی است.
کتاب «بیبی نوبر و داستانی دیگر» از آثار برگزیده ششمین جشنواره خاتم در بخش داستان است. جشنواره خاتم هر ساله از سوی دفتر نشر و فرهنگ اسلامی و با همکاری کانون به منظور تبیین سیره و روش زندگی پیامبراکرم(ص) برگزار میشود.
داستان «بیبی نوبر» درباره دانشآموزی با نام متین قاسمی است که همراه پدر و مادر خود و بیبی نوبر که دختر دایی پدرش است، زندگی میکند. بی بی نوبر به علت نداشتن کسب و کار از مدتها پیش با خانواده متین زندگی میکند. روزی یکی از همکلاسیهای متین به او تهمت دزدی میزند. این مسئله باعث میشود که متین بیحوصله و دمغ شود و رفتار نامناسبی با بی بی نوبر داشته باشد اما یاد یکی از احادیث پیامبر اکرم (ص) میافتد و ادامه داستان رقم میخورد.
در قسمتی از داستان دوم کتاب با عنوان «قلب محمد» آمده است؛
زن نگاه کرد به سحر که خیره مانده بود روی عکس لبخندی زد و گفت: «سمت راستی بابای محمده قبل از اینکه محمد به دنیا بیاد شهید شده.» بعد با صدایی که غصه توی آن موج میزد، گفت: «سمت چپی هم محمدمه.» و برای اینکه متوجه چشمهای خیسش نشوند، بلند شد رفت طرف آشپزخانه و با سینی چای برگشت.
کتاب «بیبی نوبر و داستانی دیگر» برای اولیا، مربیان و پژوهشگران در شمارگان ۱هزار و ۵۰۰ نسخه با قیمت ۷۰هزار تومان توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قطع پالتویی چاپ شده است.
نظر شما