روایت همسر شهید امیرعبداللهیان از دغدغه آن شهید نسبت به محرومان

به گزارش خبرنگار مهر، همسر شهید حسین امیرعبداللهیان در حاشیه افتتاح سرای محله «شهید امیرعبدالهیان» در محله خیرآباد نسیم شهر طی سخنانی، اقدامات خدماتی در محلات محروم را هم‌راستا با نگاه اجتماعی و مردمی وزیر پیشین امور خارجه کشورمان توصیف کرد و گفت: توجه به مناطق کم‌برخوردار از دغدغه‌های همیشگی او بوده است.

او با اشاره به اینکه خیرآباد از محله‌های کم‌برخوردار بهارستان محسوب می‌شود، اظهار داشت: شهید امیرعبداللهیان، خود، زاده یک روستا بود و دوران رشدش را در محیطی محروم سپری کرده بود؛ تجربه‌ای که باعث شد در تمام مسئولیت‌هایش، توجه ویژه‌ای به اقشار کم‌بضاعت داشته باشد.

به گفته وی، شهید امیرعبداللهیان باور داشت در محله‌های محروم استعدادهای فراوانی وجود دارد و اگر فرصت آموزش و حمایت فراهم شود، همین افراد می‌توانند نقش‌آفرینان مهم آینده جامعه باشند.

او افتتاح چنین مراکزی را «ایده‌ای ارزشمند» دانست و ابراز امیدواری کرد، آموزش‌هایی که در این فضاها ارائه می‌شود به پرورش نسل مؤثر و توانمند برای آینده کشور منجر شود.

همسر این دیپلمات شهید همچنین به روحیه مردمی او اشاره کرد و گفت: با وجود مسئولیت سنگین در حوزه سیاست خارجی، همواره پیگیر مشکلات روزمره مردم بود و حتی خارج از حوزه کاری‌اش، درخواست‌های مردمی را شخصاً دنبال می‌کرد.

به گفته او، شهید امیرعبداللهیان معتقد بود مردم سرمایه اصلی کشور هستند و رسیدگی به مسائل آنان باید در اولویت مسئولان قرار گیرد؛ رویکردی که به باور خانواده‌اش، امروز نیز می‌تواند در قالب توسعه مراکز خدماتی و آموزشی در مناطق محروم ادامه یابد.