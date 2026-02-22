به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی در جمع دانشجویان تجمع کننده در دانشگاه شریف با تاکید بر این‌که باید نشان دهیم انسان‌های منطقی هستیم، می‌توانیم آزادی را تحمل کنیم و می‌توانیم برخورد درست داشته باشیم؛ گفت: برخورد باید با افرادی که کار غیرقانونی انجام می‌گیرد صورت گیرد ولی مهم‌ترین مسئله در حال حاضر این است که همان‌طور که مقام معظم رهبری گفته‌اند نشان دهیم که شرایط کشور عادی است.

وی تاکید کرد: با کسی که سلاح در دست می‌گیرد، باید برخورد صورت گیرد به کمیته انضباطی ارجاع می‌شود. ما می‌خواهیم نشان دهیم که می‌توانیم در دانشگاه مدیریت کنیم و با کسی که کار غیرقانونی انجام می‌دهد، برخورد کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر این‌که دشمن می‌خواهد دانشگاه مجازی باشد، ادامه داد: کار دانشگاه آموزش و پژوهش است و ما باید نشان دهیم کار عادی در حال پیشرفت است.

وی افزود: اگر ناو آمده ما درس خود را ادامه می‌دهیم و مثل زمان جنگ ایران و عراق که دانشجویان هم در جبهه بودند و هم کلاس درس و امروز به مراتب قوی‌تر هستیم. ما می‌توانیم دانشگاه را حفظ کنیم و امورات کشور را پیش ببریم.