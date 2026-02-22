پرتاب سنگ و چاقو توسط ساختارشکنان در دانشگاه شریف

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی در تجمعی که کنار سردر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، به تشریح حوادث رخ‌داده در این دانشگاه پرداخت.

وی با اشاره به برگزاری تجمعی در ساعت ۱۲ ظهر مقابل سلف دانشگاه اظهار کرد: صبح امروز عده‌ای از دانشجویان عزادارنما با عنوان عزاداری مقابل سلف دانشگاه تجمع کردند اما عزاداری نکردند و با سر دادن شعارهایی علیه ایران و دست و هلهله، فضای دانشگاه را ملتهب کردند.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی شریف بیان کرد: در جریان این تنش‌ها، تعدادی از دانشجویان پای کار انقلاب با سنگ مورد حمله قرار گرفتند و حتی دو نفر از انان در بیمارستان بستری شده است. در این اتفاق شاهد «پرتاب چاقو» و هتاکی و فحاشی بودیم ولی دانشجویان انقلابی پای کار ایران ماندند و پرچم ایران را محکم دستشان گرفتند و نمی گذارند این سنگر سقوط کند، خون شهدا پایمال شود یا آرمان‌های آنان مصادره شود.

این فعال دانشجویی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عزادار واقعی کسی است که ایران را دوست داشته باشد و جلوی حرف های ترامپ بایستد نه اینکه به طرف مقابل پالس ضعف بدهد.