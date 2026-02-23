به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، مسعود تجریشی صبح امروز با حضور در جمع دانشجویان معترض دانشگاه شریف، گفت: من به عنوان رئیس هم باید بتوانم پژوهش و آموزش را اجرا کنم و هم علاقه دارم از شما صیانت کنم. نباید پس‌فردا خانواده‌ها بیایند از ما شکایت کنند که چرا اجازه دادید بچه‌های ما در تجمعات غیرقانونی شرکت کنند و این عاقبت [دستگیری] نصیبشان شود.

رئیس دانشگاه شریف با بیان این‌که ما معتقدیم می‌توانیم در دانشگاه مدیریت کنیم؛ ادامه داد: یکی از ابزارهای قانونی ما این است که به عنوان دانشگاه نه نهاد بیرونی به افرادی که مخل آرامش دانشگاه هستند، بگوییم برای حفظ دانشگاه وارد دانشگاه نشوند.

تجمع هر دو گروه دانشجویان غیر قانونی است

وی اظهار کرد: هر دو گروه دانشجویان به صورت غیر قانونی تجمع کرده‌اند؛ بنابراین از هر دو گروه، ممنوع‌الورود داریم. اگر هر دو گروه ثابت کنند به قانون پایبند هستند، آن ‌را لغو می‌کنیم.

تجریشی خاطر نشان کرد: اگر در ادامه تعداد ممنوع الورودها زیاد شود، کلاً دانشگاه را مجازی می‌کنیم. ما تا امروز ایستادیم که کلاس‌ها را حضوری داشته باشیم؛ چون بچه‌های فهیم داریم و می‌توانیم اعتراض درست را در دانشگاه داشته باشیم.

دادستان قصد ورود به اعتراضات دانشگاه‌ها را دارد

وی با بیان این‌که دادستان به این موضوع ورود کرده است؛ ادامه داد: دادستان عنوان کرده که این فقط موضوع دانشگاه نیست و ما باید ورود کنیم اما ما برای صیانت از اعتراض درست و گفتگو، صیانت کنیم. اما اگر از دست ما خارج شود، دیگر نمی‌توانیم جواب بیرون را بدهیم و جواب خانواده‌ها و خودتان را نمی‌توانیم بدهیم.

رئیس دانشگاه شریف همچنین گفت: امروز ساعت ۱۹ در جلسه‌ای بین روسای سه دانشگاه و مسئولین وزارتخانه و نهادهای امنیتی درباره ادامه وضعیت و روند دانشگاه‌ها بحث و احتمالاً تصمیم‌گیری خواهد شد.