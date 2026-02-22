انتقاد مسئول بسیج دانشگاه تهران از نوع برخورد وزارت علوم با ساختارشکنی

به گزارش خبرنگار مهر، بنیامین شیعی، مسئول بسیج دانشگاه تهران در تجمع دانشجویان انقلابی که در محوطه این دانشگاه برگزار شد، با انتقاد شدید از عملکرد وزارت علوم و برخی تشکل‌های دانشجویی، نسبت به «هزینه‌زدایی از اقدامات رادیکال و خشونت‌طلبانه در دانشگاه» هشدار داد.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از دانشجویان مسئله‌دار اظهار کرد: چهار روز از زمانی که برخی مسئولان از عدم بازداشت یک دانشجو حمایت کردند گذشته و در این مدت، تنها مواضعی که اتخاذ شده، در جهت توجیه و کاهش هزینه اقدامات رادیکال و خشونت‌آمیز در دانشگاه بوده است. همین دانشجویان در آینده علیه همان مسئولان اقدام خواهند کرد.

مسئول بسیج دانشجویی با خطاب قرار دادن وزیر علوم گفت: دانشجو یا دانشجونما دقیقاً چه اقدام دیگری باید انجام دهد تا با او برخورد شود؟ آیا باید چاقو بکشد، بطری و سنگ پرتاب کند، تهدید کند، گروه‌های سازمان‌یافته تشکیل دهد، فضای مجازی را مسموم کند یا دست به تحریم بزند؟

وی با انتقاد از تعطیلی سازوکارهای انضباطی در دانشگاه‌ها افزود: از سه سال پیش تاکنون، اگر دانشجویی کوچک‌ترین تخلفی انجام می‌داد، بلافاصله کمیته انضباطی تشکیل می‌شد، اما اکنون حتی یک جلسه کمیته انضباطی در دانشگاه‌ها برگزار نشده و وزیر علوم به این موضوع افتخار می‌کند.

این فعال دانشجویی همچنین برخی تشکل‌ها از جمله انجمن اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بیانیه می‌دهید اما مسئولیت نمی‌پذیرید؛ تجمع برگزار می‌کنید اما پاسخگو نیستید. مسئله ما با شما سیاسی نیست، بلکه مشکل، نپذیرفتن مسئولیت اجتماعی است.

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد: شما که زمانی مدافع آزادی و عدالت معرفی می‌شدید، امروز در برابر آنچه ما آن را ظلم آشکار و جنگ و فتنه آمریکایی می‌دانیم، حتی یک کلمه موضع‌گیری نکرده‌اید. نه شعاری داده‌اید و نه سخنی از عدالت، آزادی و استقلال به زبان آورده‌اید.