۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

اطلاعات ۱۰ هزار متقاضی در سایت‌های کوی ارم و کوی ثمین ۳ بارگذاری شد

اطلاعات ۱۰ هزار متقاضی در سایت‌های کوی ارم و کوی ثمین ۳ بارگذاری شد

زنجان- مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از بارگذاری اطلاعات ۱۰ هزار متقاضی در سایت‌های کوی ارم و کوی ثمین ۳ در قالب نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر گفت: از مجموع حدود ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی که در استان آغاز شده است در ایام الله دهه فجر ۲ هزار و ۴۱ واحد شهری، ۲ هزار و ۵۸۰ واحد روستایی و ۱۲۴ واحد ویژه نیروهای مسلح به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی ابراز کرد: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال، بیش از ۱۳ هزار واحد از این پروژه‌ها تکمیل شود و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ بتوانیم پرونده مساکن حمایتی را ببندیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: استان زنجان در اجرای طرح مسکن مهر هم در سطح کشور پیشتاز بود و این پروژه در سال ۱۳۹۶ به طور کامل به پایان رسید.

شاهین فر، مشارکت مردم را عامل اصلی پیشرفت پروژه‌ها اعلام کرد و بیان داشت: اعتماد و همراهی متقاضیان نهضت ملی مسکن نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این طرح‌ها داشته است.

وی، گفت: اطلاعات ۱۰ هزار متقاضی در سایت‌های کوی ارم و کوی ثمین ۳ در قالب نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت بارگذاری شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، تصریح کرد: جلسات مربوط به مسکن محرومان به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و برای جاماندگان طرح‌ها نیز شناسایی زمین در اطراف زنجان در دستور کار قرار دارد تا زمینه تامین مسکن برای این قشر هم فراهم شود.

