موزه دفاع مقدس مازندران ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، در دیدار با مدیرکل سازمان بازرسی استان، با اشاره به پیشتازی مازندران در دوران دفاع مقدس گفت: این استان همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در بسیاری از عملیات‌ها داشته و حضور لشکر ویژه ۲۵ کربلا باعث دلگرمی دیگر نیروها بوده است.

وی با اشاره به تاریخ درخشان مازندران افزود: از دیرباز این استان مملو از دانشمندان، علمای دین و شهدای برجسته بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با مسئولان کنگره شهدا، مازندران را «شیعه متولد شده» خوانده‌اند.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران به تلاش‌های رژیم پهلوی برای دور کردن مردم از دین اشاره کرد و افزود: با وجود این فشارها، مردم استان با فداکاری و پایمردی، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم کشور کرده‌اند و همواره در صحنه حضور داشتند.

سلامی سپس وضعیت «بزرگترین موزه دفاع مقدس و مقاومت کشور» در مازندران را بررسی کرد و گفت: این پروژه که در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار طراحی شده، با وجود اهمیت ملی و ظرفیت بالای بازدید، تنها نیمه‌کاره باقی مانده و پیشرفت آن حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است.

وی افزود: مصوبه‌ای برای تسریع ساخت توسط شهید آیت‌الله رئیسی قبل از شهادت ایشان صادر شد، اما پس از آن، اجرای آن متوقف شد. مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان از مسئولان دولت جدید خواست تا این پروژه را در اولویت قرار دهند و تاکید کرد که تکمیل موزه، حفظ ارزش‌ها و یاد شهدا را تضمین می‌کند.

سلامی به ظرفیت بالای بازدیدکنندگان اشاره و خاطرنشان کرد: سالانه بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز و بیش از ۱۰۰ هزار بازدیدکننده از استان‌های دیگر به این موزه می‌آیند و موقعیت جغرافیایی آن در مسیر مشهدالرضا (ع) می‌تواند ارزش گردشگری بالایی ایجاد کند.

او در پایان از ظرفیت خیرین و مردم استان سخن گفت و اظهار داشت: حمایت جدی آنان می‌تواند پروژه موزه دفاع مقدس را هرچه سریع‌تر به پایان برساند و نقش آن را به عنوان مرکز فرهنگی مهم کشور تثبیت کند.