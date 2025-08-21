ضرورت تکمیل و توسعه موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران

به گزارش خبرنگار، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، صبح پنجشنبه در دیدار بامدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان، بر تکمیل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی برای توسعه موزه دفاع مقدس و مقاومت استان تأکید کرد.

استاندار مازندران در این دیدار به اهمیت برگزاری جلسات منظم هیئت مدیره موزه و جمع‌آوری آثار و اسناد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و بر بزرگداشت شکوهمند هفته دفاع مقدس تأکید کرد.

سرهنگ سلامی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های موزه، اظهار داشت: موزه دفاع مقدس و مقاومت استان با وجود ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید و تمامی افتخارات مازندران باید به عنوان اولویت‌دارترین پروژه فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌های استانی برای تکمیل آن پای کار بیایند.

وی افزود: جلد اول دانشنامه استانی دفاع مقدس آماده شده و چاپ آن نیازمند همکاری و مساعدت مسئولان است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به برگزاری چهار جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌ها در طول سال گفت: همچنین ۲۲ کارگروه در ستاد بزرگداشت مناسبت‌های دفاع مقدس و مقاومت استان تشکیل شده است.

سرهنگ سلامی با تأکید بر اهمیت تکریم رزمندگان دفاع مقدس افزود: تقویت روحیه ایستادگی و مقاومت، تدوین عملکرد و نقش دستگاه‌های استان در دوران دفاع مقدس و برپایی محافل روایتگری و ثبت آثار دفاع مقدس باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی استان قرار گیرد.