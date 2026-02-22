بیش از ۹۴ هزار مسکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقدم روز یکشنبه با اشاره به وضعیت مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی در استان افزود: سهمیه تعیین شده برای سال جاری جهت مقام سازی ۱۲ هزار و ۱۶۱ است که تلاش میشود این میزان بهطور کامل محقق شود.
وی درباره میزان تسهیلات پرداختی اظهار کرد: در حال حاضر به ازای هر واحد مسکونی ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود و برای سال آینده نیز رقم ۵۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد به تصویب رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی اظهار کرد: تسهیلات فردی به مبلغ چهار هزار میلیون ریال با تضمین سفته زنجیرهای در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت پرداخت میشود. همچنین سود دوران مشارکت این تسهیلات ۵ درصد بوده و دوره ساخت آن ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به حمایتهای بلاعوض برای اقشار کمدرآمد گفت: برای خانوارهای کمدرآمد و مناطق محروم به ازای هر واحد بین ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت میشود و برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز این رقم به ۱۵۰ میلیون تومان برای هر واحد میرسد.
مقدم به مهمترین مشکلات و موانع موجود اشاره و یادآورشد: بالا بودن هزینههای ساخت و عدم تناسب تسهیلات با هزینه واقعی ساخت، پایین بودن سرانه درآمدی روستاییان، کوهستانی و صعبالعبور بودن راههای ارتباطی برخی روستاها و پایین بودن مبلغ تسهیلات مقاومسازی از جمله مهمترین چالشهای پیشرو در این حوزه است.
نظر شما