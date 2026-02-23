۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱

گلستان حمایت ویژه از جوانان مستقل‌شده از بهزیستی را آغاز کرد

گرگان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: تأمین مسکن و فرصت‌های شغلی برای جوانان مستقل‌شده از مراکز بهزیستی، اولویت نخست استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی در جلسه شورای اجتماعی و کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان گلستان، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت طرح «سراج» در شهرهای گرگان و گنبدکاووس گفت: موفقیت این طرح تنها با هماهنگی کامل شبکه بهداشت، بهزیستی و سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر است و دفتر اجتماعی استانداری باید بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نظارت دقیق داشته باشد.

حمیدی با بیان نقش فرمانداری‌ها در هماهنگی امور افزود: همه دستگاه‌ها باید سهم خود در برنامه‌های اجتماعی سال آینده را مشخص کنند تا از موازی‌کاری جلوگیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان درباره رسیدگی به محلات حاشیه‌نشین نیز گفت: شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و دیگر نهادها باید با برنامه‌ریزی دقیق و حضور میدانی مسائل این مناطق را پیگیری کنند.

وی در خصوص جوانان مستقل‌شده از مراکز بهزیستی تأکید کرد: اولویت اول ما واگذاری زمین از اراضی دولتی به این جوانان است تا مسیر زندگی و اشتغال خود را بسازند و فهرست کامل این افراد باید به صورت منظم ارائه شود.

حمیدی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها گفت: با جدیت بیشتری در اجرای مصوبات کارگروه‌های اجتماعی مشارکت کنید تا اهداف استان در حوزه حمایت از جوانان محقق شود.

