وعده استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای کاهش ترافیک یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی بعداظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران درباره وضعیت پروژههای رفع ترافیک یاسوج گفت: معضل ترافیک در سه نوبت صبح، ظهر و بعدازظهر گریبانگیر شهروندان است و از ابتدا یکی از خواستههای جدی مردم بوده است.
وی افزود: برای کاهش این مشکل، هشت پروژه عمرانی تعریف شده و عملیات اجرایی آنها به تدریج آغاز شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره پل سوم بشار بیان کرد: فاز دوم این پل به دلیل سردی هوا با تأخیر مواجه شده اما امید داریم تا بیستم اسفندماه به بهرهبرداری برسد.
وی در خصوص پل چهارم بشار گفت: فاز نخست بلوار اقتدار با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد. این پروژه ورودی بیمارستان را ساماندهی کرد و ادامه مسیر تا نجفآباد پیش از عید نوروز آماده بهرهبرداری خواهد بود.
رحمانی همچنین از احداث ۹ کیلومتر محور سروک تا ورودی جاده شیراز خبر داد و افزود که معاون وزیر راه و شهرسازی قول همکاری داده است.
وی با اشاره به اینکه بلوار کشاورز نیز به رودخانه متصل میشود و از آن دو مسیر به پل مختار و پل سوم طراحی شده است، گفت: عملیات ساحلسازی آغاز شده و این مسیر به دو شاهراه جدید منجر خواهد شد.
استاندار کهگلویه و بویراحمد درباره بلوار جمهوری گفت : که موانع تملک رفع شده و شهرداری عملیات تخریب را آغاز کرده است.
وی یادآور شد: در بلوار آیتالله ملکحسینی نیز حدود یک کیلومتر آسفالت شده و شهرداری در تلاش است مشکلات معارض باقیمانده را رفع کند.
رحمانی به پروژههای بلوار ارم، ادامه پل سوم به سمت نرگاه و محور تل خسرو به موردراز اشاره کرد و گفت: این پروژهها بهتدریج وارد مرحله اجرایی خواهند شد.
وی همچنین به پروژههای میدان جهاد، خیابان پشت شرکت نفت و کلنگزنی پروژه دفع آبهای سطحی شرفآباد اشاره کرد و خواست برنامهریزی شود تا همزمان تا پیش از ۲۵ اسفندماه افتتاح شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش پروژه یاسوج-اقلید در روانسازی ترافیک گفت: اتصال این محور از پل مهریان به پل مختار، تأثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی شهر دارد.
وی در پایان از حمایت ویژه دولت در توسعه استان قدردانی کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شامل قیر رایگان و ماشینآلات برای شهرداریهای استان جذب شده که بخش عمده آن به شهرداری یاسوج اختصاص یافته است.
رحمانی همچنین خبر داد که پیگیری برای تأمین جرثقیل بومبلند برای آتشنشانی جهت امدادرسانی به ساختمانهای چندطبقه در دستور کار است.
