دهستانی: تأخیر در رسیدگی به حوزه سلامت، بهای سنگینی برای جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان یزد گفت: چالشهای حوزه سلامت استان به طور جدی مورد بحث قرار گرفته است.
معاون استاندار یزد با انتقاد صریح از عملکرد برخی دستگاهها، بر اهمیت حیاتی این حوزه تأکید کرد و گفت: سلامت جسم و روان مردم با مخاطراتی روبهروست و توجه به این حوزه باید بیش از پیش افزایش یابد. تأخیر در برگزاری چنین جلساتی، بهای سنگینی برای جامعه به همراه دارد.
دهستانی با تأکید بر اهمیت نتایج حاصل از این نشستها، خاطرنشان کرد: خروجی این جلسات بسیار مهم است و باید به تصمیمات آنها نگاه عملیاتی و اجرایی داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع سموم و سلامت مواد غذایی، بر ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر تولید، مصرف و عرضه محصولات کشاورزی تأکید کرد و تصریح کرد؛ لازم است در این حوزه پروتکلهای مشخص و الزامآور تعریف و اجرا شود.
معاون استاندار یزد همچنین بر ضرورت تقویت آموزشهای همگانی در حوزه بهداشت و سلامت تأکید کرد و افزود: این آموزشها باید با همکاری صدا و سیما، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای مرتبط انجام شده و لازمالاجرا باشند. در این مسیر باید از ظرفیت فضای مجازی، برنامههای تلویزیونی و رادیویی بهطور مؤثر استفاده شود تا جامعه نسبت به این موضوع آگاهسازی شود.
دهستانی در ادامه به وضعیت بیماری سالک در استان یزد پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه روند شیوع بیماری سالک در استان کاهشی است، اما تداوم نظارت و اجرای دقیق پروتکلهای بهداشتی در عرضه محصولات و کنترل عوامل خطر، امری ضروری است.
وی بیان کرد: با برنامهریزی منسجم، نظارت مستمر و همکاری دستگاههای اجرایی، آرامش خاطر پایدار در حوزههای بهداشتی و سلامت برای مردم شریف استان یزد فراهم شود.
