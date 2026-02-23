به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه شهرستان ابرکوه، با تأکید بر ضرورت نگاه علمی و پایدار به توسعه، گفت: بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ریشه در توسعه ناپایدار دارد و اگر توسعه بر اساس مؤلفههای علمی، تجربههای ملی و بینالمللی و آیندهپژوهی دنبال شود، بسیاری از چالشها قابل حل خواهد بود.
وی با انتقاد از عدم حضور برخی مدیران شهرستانی در این جلسه گفت: مدیران شهرستان نمایندگان مردم هستند و حضور فعال آنها در جلسات، بهویژه در کنار مدیران استانی، برای مطالبهگری و پیگیری مسائل مردم ضروری است. جلسات زمانی ارزشمند است که به حل مشکلات واقعی مردم منجر شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به جایگاه کارگروه توسعه شهرستانها افزود: این کارگروه باید همسو با برنامه هفتم پیشرفت کشور و سند یزد پایدار حرکت کند و مصوبات آن با نگاه توسعه پایدار تنظیم و بهصورت جدی پیگیری شود.
دهستانی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیتهای کمنظیر شهرستان ابرکوه اشاره کرد و گفت: ابرکوه دارای ظرفیتهای چندوجهی و بعضاً مغفولمانده، بهویژه در حوزه سرمایه انسانی است. نخبگان این شهرستان در حوزههای سیاسی، نظامی، پزشکی، علمی و تخصصی در سطح استانی و ملی نقشآفرین هستند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ابرکوه تصریح کرد: قرار گرفتن این شهرستان در مرکز مثلث طلایی گردشگری ایران میان استانهای یزد، اصفهان و فارس و همچنین موقعیت آن در کریدورهای ارتباطی کشور، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری، خدمات، حملونقل و فعالیتهای نوین لجستیکی فراهم کرده است.
دهستانی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ابرکوه اظهار داشت: ابرکوه نقطه تلاقی تمدن ایران باستان و ارزشهای ایرانی اسلامی است و برخورداری از آثاری همچون گنبد عالی، یخچالهای تاریخی، خانه آقازاده و سرو کهنسال، ظرفیتهای ارزشمندی هستند که باید در مسیر توسعه پایدار شناسایی و تقویت شوند.
وی با توجه به تقارن این جلسه با ماه مبارک رمضان، بر دو محور «وفاق» و «تحول» تأکید کرد و افزود: وفاق، ریشه در مهربانی و همدلی دارد و تحول نیز ضرورتی انکارناپذیر در مدیریت امروز کشور است؛ تحولی که ابعاد مدیریتی، اخلاقی، فردی و اجتماعی را توأمان در بر میگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در پایان با اشاره به مفهوم استغفار در مسئولیتهای مدیریتی گفت: برای مدیران، استغفار تنها یک امر فردی نیست؛ بلکه شامل ترک فعلها، کمکاریها و بیعدالتیها نیز میشود و لازم است این موضوع بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
دهستانی خاطرنشان کرد: مطالبات مطرحشده از سوی مدیران شهرستان و بخش صنعت، با همراهی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در سطح استان پیگیری خواهد شد.
