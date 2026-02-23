  1. استانها
  2. یزد
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

دهستانی: نگاه علمی و آینده‌محور شرط موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای است

یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با بیان اینکه توسعه بدون توجه به ریشه‌های فرهنگی و انسانی، ناپایدار است گفت: نگاه علمی و آینده‌محور شرط موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه شهرستان ابرکوه، با تأکید بر ضرورت نگاه علمی و پایدار به توسعه، گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ریشه در توسعه ناپایدار دارد و اگر توسعه بر اساس مؤلفه‌های علمی، تجربه‌های ملی و بین‌المللی و آینده‌پژوهی دنبال شود، بسیاری از چالش‌ها قابل حل خواهد بود.

وی با انتقاد از عدم حضور برخی مدیران شهرستانی در این جلسه گفت: مدیران شهرستان نمایندگان مردم هستند و حضور فعال آن‌ها در جلسات، به‌ویژه در کنار مدیران استانی، برای مطالبه‌گری و پیگیری مسائل مردم ضروری است. جلسات زمانی ارزشمند است که به حل مشکلات واقعی مردم منجر شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به جایگاه کارگروه توسعه شهرستان‌ها افزود: این کارگروه باید همسو با برنامه هفتم پیشرفت کشور و سند یزد پایدار حرکت کند و مصوبات آن با نگاه توسعه پایدار تنظیم و به‌صورت جدی پیگیری شود.

دهستانی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان ابرکوه اشاره کرد و گفت: ابرکوه دارای ظرفیت‌های چندوجهی و بعضاً مغفول‌مانده، به‌ویژه در حوزه سرمایه انسانی است. نخبگان این شهرستان در حوزه‌های سیاسی، نظامی، پزشکی، علمی و تخصصی در سطح استانی و ملی نقش‌آفرین هستند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ابرکوه تصریح کرد: قرار گرفتن این شهرستان در مرکز مثلث طلایی گردشگری ایران میان استان‌های یزد، اصفهان و فارس و همچنین موقعیت آن در کریدورهای ارتباطی کشور، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری، خدمات، حمل‌ونقل و فعالیت‌های نوین لجستیکی فراهم کرده است.

دهستانی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ابرکوه اظهار داشت: ابرکوه نقطه تلاقی تمدن ایران باستان و ارزش‌های ایرانی اسلامی است و برخورداری از آثاری همچون گنبد عالی، یخچال‌های تاریخی، خانه آقازاده و سرو کهنسال، ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که باید در مسیر توسعه پایدار شناسایی و تقویت شوند.

وی با توجه به تقارن این جلسه با ماه مبارک رمضان، بر دو محور «وفاق» و «تحول» تأکید کرد و افزود: وفاق، ریشه در مهربانی و همدلی دارد و تحول نیز ضرورتی انکارناپذیر در مدیریت امروز کشور است؛ تحولی که ابعاد مدیریتی، اخلاقی، فردی و اجتماعی را توأمان در بر می‌گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در پایان با اشاره به مفهوم استغفار در مسئولیت‌های مدیریتی گفت: برای مدیران، استغفار تنها یک امر فردی نیست؛ بلکه شامل ترک فعل‌ها، کم‌کاری‌ها و بی‌عدالتی‌ها نیز می‌شود و لازم است این موضوع به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

دهستانی خاطرنشان کرد: مطالبات مطرح‌شده از سوی مدیران شهرستان و بخش صنعت، با همراهی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در سطح استان پیگیری خواهد شد.

کد خبر 6757602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها