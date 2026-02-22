کمبود عرضه ارز به تعادل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پس از اصلاح سیاست‌های ارزی، تقاضای ارز روزانه ۶۰۰ میلیون دلاری در بازار ارز تجاری، به طور متوسط به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. در مقابل، حجم عرضه ارز در این بازار، از کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار به حدود متوسط ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، با وجود افزایش مانده تخصیص ارز به بیش از دو برابر، مازاد تقاضای ارز ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه در بازار ارز تجاری تبدیل شد.

آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد پس از اجرای این اصلاحات، حجم معاملات نیز از زیر ۱۰۰ میلیون دلار در روز، به حدود متوسط ۱۵۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

در روند جدید، بانک مرکزی فقط فروشنده ارز نیست، بلکه از طریق خرید در زمان ایجاد مازاد عرضه و فروش در زمان مازاد تقاضا، اقدام به بازارسازی می‌کند.

گفتنی است، اگرچه در طول سالیان اخیر، صف تخصیص ارز ایجاد شده است، اما می‌توان با تداوم اصلاحات در بازار ارز و فرآیندهای تجاری، این صف را به حداقل رساند.