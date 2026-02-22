به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه امروز یکشنبه اعلام کرد که «چارلز کوشنر» سفیر آمریکا در پاریس را احضار می کند.

وزیر امور خارجه فرانسه دلیل این اقدام پاریس را اظهارات سفیر آمریکا در این کشور در مورد مرگ یک فعال راست افراطی فرانسوی در اوایل این ماه عنوان کرده و آن را «مداخله» در امور داخلی فرانسه توصیف کرد.

کوئنتین درانک ۲۳ ساله، ۲ روز پس از جراحات شدید سر در یک نزاع در شهر لیون در ۱۲ فوریه درگذشت، حادثه ای که دولت ترامپ آن را نتیجه خشونت چپ‌ گرایان توصیف کرد.

«ژان نوئل بارو» در مصاحبه‌ ای با رادیو فرانس اینتر گفت: ما سفیر آمریکا در فرانسه را احضار می‌ کنیم؛ زیرا سفارت در مورد این رویداد که مربوط به جامعه ملی ما است، اظهار نظری منتشر کرد. ما هرگونه دخالت در این رویداد را رد می‌کنیم.

